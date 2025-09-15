;

VIDEO. Armand Duplantis vuelve a tocar el cielo y rompe su propio récord de salto con garrocha en el Mundial de Atletismo

Con apenas 25 años, el sueco ya es considerado como el mejor de la historia en su disciplina.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Patrick Smith

Armand Duplantis sigue construyendo un legado histórico en el salto con pértiga y en los deportes olímpicos en general.

Durante la jornada de este lunes, en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón, el sueco de 25 años se consagró campeón de su disciplina y volvió a romper su propio récord mundial.

En el tercer y último intento de la final, Duplantis logró la hazaña de elevarse con la garrocha a 6,30 metros, superando por un centímetro la marca que él mismo había impuesto hace algunos meses.

Con esta actuación, es la tercera vez que bate su propio récord mundial en 2025. Primero lo hizo bajo techo en Clermont, con un salto de 6,28 metros, y más recientemente, en Budapest, alcanzó los 6,29.

Con esta nueva consagración, Armand Duplantis aumenta su palmarés en salto con pértiga a 2 oros olímpicos y 3 títulos mundiales de atletismo, período durante el cual ha batido el récord mundial en 14 ocasiones, incluyendo la que concretó en Japón.

