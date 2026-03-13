Con entrada grauita: Santiago albergará el Panamericano de Natación Artística

Chile continúa albergando importantes eventos deportivos, así como ocurrió con el Pre Mundial de hockey césped, el Panamericano de ciclismo pista o el Chile Open de tenis.

A este listado hay que suma el Panamericano de Natación Artística, que se desarrollará en nuestro país entre el miércoles 8 y el sábado 11 de abril.

El Centro Acuático Kristel Köbrich del Parque Deportivo Estadio Nacional congregará a más de 300 atletas de 21 naciones, en un evento que contará con potencias de la disciplina, como Estados Unidos y México, además de ser clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán este año en Santo Domingo.

La particularidad es que quienes deseen seguir el evento podrán ingresar de manera gratuita hasta completar el aforo del recinto en Ñuñoa.

“Este campeonato panamericano marcará un antes y un después para la natación artística en nuestro país. Reuniremos a potencias olímpicas del continente y eso eleva enormemente el nivel competitivo. Para nuestras deportistas es una oportunidad invaluable de medirse con las mejores del continente y seguir proyectando el crecimiento de la disciplina en Chile”, recalcó al respecto la presidenta de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos, Claudia Molkembuhr.