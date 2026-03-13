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¡Alerta viajeros! Conflicto en Medio Oriente amenaza con disparar los precios de los pasajes en Chile

Desde Achila anunciaron constante monitoreo y coordinación con las autoridades para mitigar los efectos.

José Campillay

Getty Images

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El conflicto armado en Medio Oriente, con ataques a instalaciones petroleras en Irán y bloqueos en el estrecho de Ormuz, ha disparado los valores del crudo por encima de los $100 dólares el barril.

Como consecuencia, se mantiene la incertidumbre y surgen temores globales por el abastecimiento energético. Esta escalada ya obliga a ajustes en rutas aéreas y eleva el combustible de aviación, que representa hasta el 40% de los gastos operativos en el sector.

En Chile, las principales operadoras aéreas ya expresaron su inquietud ante esta volatilidad internacional, que amenaza directamente sus finanzas.

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La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), que representa a Latam, Sky y Jetsmart, indicó en un comunicado que “como industria, somos realistas frente al contexto internacional” y las complicaciones que este puede generar.

“Si esta tendencia al alza en el precio del petróleo se mantiene, inevitablemente ejercerá presión sobre los costos de operación de las aerolíneas”, advirtieron.

Además, el gremio precisó que “el combustible representa entre un 25% y un 35% de los gastos operacionales, por lo que un aumento sostenido podría tener efectos en las tarifas”, y extendió la alerta al transporte de carga, vital para el comercio exterior nacional.​

Monitoreo y colaboración con autoridades

Achila se compromete a seguir de cerca los desarrollos y coordinar con el Gobierno posibles medidas de mitigación para evitar mayor impacto que afectaría a los viajeros.

“Achila continuará monitoreando la evolución de la situación y, de ser necesario, trabajará con las autoridades correspondientes para analizar sus posibles efectos y alternativas que permitan mitigar los impactos en la industria, los pasajeros y la conectividad del país”, concluyeron.

Mientras, la Agencia Internacional de Energía (IEA) reporta interrupciones en el 7,5% del suministro mundial, con liberaciones de reservas de emergencia para estabilizar el mercado.

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