Petróleo supera los 100 dólares por primera vez en tres años ante el recrudecimiento de la guerra con Irán

El mercado energético mundial sufrió un violento sacudida este domingo, luego de que los precios del petróleo rompieran la barrera de los 100 dólares por barril, una cifra que no se registraba desde hace más de tres años y medio.

La escalada bélica en Oriente Medio, que ya cumple dos semanas, ha paralizado rutas comerciales críticas y afectado directamente la producción en el Golfo Pérsico, provocando que el crudo Brent se cotice en 107,97 dólares, un aumento del 16,5% respecto al cierre del viernes.

El impacto también se sintió con fuerza en el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI), que subió un 16,9% para situarse en 106,22 dólares. Esta disparada de precios es consecuencia directa de la inviabilidad de transitar por el Estrecho de Ormuz, punto por donde circula diariamente el 20% del petróleo mundial. Según la firma Rystad Energy, la amenaza constante de drones y misiles ha frenado el flujo de buques desde potencias productoras como Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Producción bajo fuego y crisis de exportación

La situación en terreno es crítica. Países como Irak y Kuwait se han visto obligados a recortar su producción debido a que sus tanques de almacenamiento están al límite ante la imposibilidad de exportar. En paralelo, los ataques recíprocos entre Irán, Israel y Estados Unidos han golpeado infraestructuras clave. El domingo, autoridades iraníes confirmaron la muerte de cuatro personas tras bombardeos israelíes contra terminales petroleras en Teherán, los cuales, según el ejército de Israel, servían como centros de combustible para el lanzamiento de misiles.

Ante este panorama, el Secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, intentó calmar los ánimos en declaraciones a CNN. “Nunca se sabe exactamente el plazo, pero, en el peor de los casos, esto durará semanas, no meses”, afirmó el funcionario, asegurando que los precios de la gasolina —que ya promedian los 3,45 dólares por galón en su país— deberían normalizarse en el corto plazo. No obstante, analistas internacionales advierten que si el crudo se mantiene sobre los 100 dólares, la economía global podría entrar en una fase de estancamiento.

Temor en los mercados financieros

El “shock” energético ya se traspasó a las bolsas. Los futuros de Wall Street operan a la baja, con caídas proyectadas de hasta un 1,8% para el Dow Jones en la apertura del lunes. La preocupación de los inversores radica en que el encarecimiento de la energía actúe como un combustible para la inflación, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores y frenando el crecimiento económico.

Finalmente, la situación de Irán añade una presión extra: el país exporta cerca de 1,6 millones de barriles diarios, principalmente a China. Si estos envíos se interrumpen definitivamente, el gigante asiático se verá forzado a competir por el suministro en otros mercados, lo que podría empujar los precios a niveles aún más prohibitivos para el resto del mundo.