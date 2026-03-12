;

No deja pasar una: Junior Playboy estrena video para adultos con exchica reality tras expulsión de “Fiebre de Baile”

El histórico chico reality protagonizó un tenso episodio con Francisca García-Huidobro y Raquel Argandoña, y ahora apuesta por contenido más atrevido junto a Rubí Galusky.

Nelson Quiroz

Junior Playboy enfrenta la polémica tras su expulsión de Fiebre de Baile estrenando nuevo proyecto para adultos junto a conocida inlfuencer y exchica reality.

La salida del histórico chico reality se produjo el 11 de marzo, cuando la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, decidió eliminarlo tras un tenso episodio con Francisca García-Huidobro.

Durante un corte comercial, Junior se acercó a la mesa de la jurado y le dijo: “¿Viniste a hincharme las pelotas?”, generando la indignación del equipo del programa y provocando su expulsión inmediata.

ADN

El altercado desató un aluvión de críticas en redes sociales y comentarios en los medios de espectáculo. Junior, visiblemente molesto, cuestionó la decisión de Argandoña y lanzó dardos contra la conductora: “Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos. Dejen a la gente trabajar tranquila”, señaló, mientras afirmaba sentirse menoscabado durante su participación en el estelar. Además, mencionó que su primera bailarina, Macarena Muñoz, habría renunciado por un supuesto acoso de García-Huidobro, lo que agravó la tensión.

Revisa también

ADN

Pese a la polémica, Junior estrenó rápidamente una nueva faceta profesional al grabar una película para adultos junto a Rubí Galusky, disponible en la plataforma Vodscene.

Según lo recogido por La Cuarta, el rodaje estuvo marcado por la improvisación, el humor y la química entre los protagonistas. “Fue un reencuentro muy entretenido. Con Junior tenemos mucha química y eso se nota. Quedó una película muy divertida y distinta”, comentó Rubí, mientras que Junior agregó: “Lo pasamos rico, nos reímos todo el rato y salió algo muy divertido. La gente se va a sorprender porque hay momentos realmente hilarantes”.

ADN

