No deja pasar una: Junior Playboy estrena video para adultos con exchica reality tras expulsión de “Fiebre de Baile”

Junior Playboy enfrenta la polémica tras su expulsión de Fiebre de Baile estrenando nuevo proyecto para adultos junto a conocida inlfuencer y exchica reality.

La salida del histórico chico reality se produjo el 11 de marzo, cuando la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, decidió eliminarlo tras un tenso episodio con Francisca García-Huidobro.

Durante un corte comercial, Junior se acercó a la mesa de la jurado y le dijo: “¿Viniste a hincharme las pelotas?”, generando la indignación del equipo del programa y provocando su expulsión inmediata.

El altercado desató un aluvión de críticas en redes sociales y comentarios en los medios de espectáculo. Junior, visiblemente molesto, cuestionó la decisión de Argandoña y lanzó dardos contra la conductora: “Dinosaurio, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos. Dejen a la gente trabajar tranquila”, señaló, mientras afirmaba sentirse menoscabado durante su participación en el estelar. Además, mencionó que su primera bailarina, Macarena Muñoz, habría renunciado por un supuesto acoso de García-Huidobro, lo que agravó la tensión.

Pese a la polémica, Junior estrenó rápidamente una nueva faceta profesional al grabar una película para adultos junto a Rubí Galusky, disponible en la plataforma Vodscene.

Según lo recogido por La Cuarta, el rodaje estuvo marcado por la improvisación, el humor y la química entre los protagonistas. “Fue un reencuentro muy entretenido. Con Junior tenemos mucha química y eso se nota. Quedó una película muy divertida y distinta”, comentó Rubí, mientras que Junior agregó: “Lo pasamos rico, nos reímos todo el rato y salió algo muy divertido. La gente se va a sorprender porque hay momentos realmente hilarantes”.