Viralizan pelea entre heladero y peatón que cruzó con luz roja: “Soi’ puro hue... pastero cu…”

El encuentro ocurrió en Av. Américo Vespucio con Av. Los Orientales.

Javier Méndez

Ocurrió en las calles de Santiago. En las últimas horas se viralizó un registro que muestra el enfrentamiento entre un vendedor ambulante y un peatón que cometió una imprudencia.

En el video, subido por el creador de contenido @tak_mv se muestra un fuerte intercambio de palabrotas entre ambos contendientes.

¿El problema? El transeúnte llegó y cruzó la calle con luz roja, específicamente en Av. Américo Vespucio con Av. Los Orientales.

“Oye, ¿por qué pasas con la luz roja?“, pregunta el vendedor.

La respuesta no fue para nada amable. “¿Y qué te importa a vo’ viejo cu...?“, cuestionó el aludido.

Ahí el hombre que estaba trabajando con un peto de Cachantún no se quedó callado y en cierto punto soltó la mayor bomba del encuentro: “Soi’ puro hue... pastero cu...”.

“¿Me has visto fumando pasta a mí?“, recibió. ”Claro que te he visto", afirmó de vuelta el comerciante.

“Le dolió que le dijeran pastero... Por algo”, teorizaron en los comentarios. “Estuvo discutiendo todo el tiempo que se ahorró cruzando en rojo”, lanzó otro usuario.

Otras personas destacaron la musicalización del clip: el tema principal de Grand Theft Auto: San Andreas, un clásico de la PlayStation 2.

