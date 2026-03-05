El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colmed y alarmante informe de Contraloría por irregularidades en Hospital de Concepción: “No vamos a defender faltas graves”

El Colegio Médico del Biobío manifestó su molestia tras el informe de la Contraloría que detectó irregularidades en la gestión de licencias médicas del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente de Concepción.

Según el órgano fiscalizador, entre 2023 y 2024 se emitieron 12.347 licencias médicas electrónicas sin registro de atención y 8.126 fueron emitidas usando cuentas de profesionales que ya no trabajaban en el recinto.

Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente Ampliar

El documento también expuso que 65 médicos emitieron 1.217 licencias médicas mientras ellos mismos se encontraban con reposo laboral .

Colegio Médico: “No vamos a defender faltas graves”

Al respecto, el presidente del Colegio Médico Concepción, Álvaro Llancaqueo, indicó que “no vamos a apoyar ni defender a aquellos médicos que han cometido faltas graves y faltas éticas al correcto funcionamiento de lo que se llama la lex artis médica”.

No obstante, solicitó que las investigaciones se desarrollen con apego al debido proceso . “Escuchando a las partes para ver la situación que se dio y tratar de recuperar la confianza en la licencia médica”, añadió.

Hospital anuncia sumarios y medidas correctivas

A través de un comunicado, el Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente informó que se encuentran “en marcha diversas acciones de control interno, orientadas a subsanar las observaciones formuladas y que están en proceso de regularización”.