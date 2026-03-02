SAG bajo la lupa de la Contraloría: deberán justificar elevado sueldo de periodista que superó incluso al de su jefatura directa

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deberá entregar un informe a la Contraloría General de la República para explicar el alto sueldo que percibió una periodista entre su nómina.

Se trata de Leslie Salamanca Donoso, quien tuvo un paso por el Departamento de Comunicaciones del organismo llegando a recibir una remuneración que superaba incluso la de su jefatura directa.

Luego de que el caso saliera a la luz, el pasado 10 de febrero se emitió un oficio que ordena al SAG remitir un reporte pormenorizado al órgano contralor, centrado en las diferencias salariales detectadas en la contratación de la profesional de las comunicaciones.

La revisión se activó tras una gestión parlamentaria que llevó a la División de Función Pública a reconstruir la trayectoria contractual de Salamanca desde su llegada al servicio, el 17 de agosto de 2023.

La periodista se integró inicialmente vinculada por el Código del Trabajo, con una remuneración bruta mensual de $2.5 millones, equivalente a un grado 16, esquema que se mantuvo hasta febrero de 2024.

Su contratación coincidió con la designación de José Guajardo Reyes como director nacional del Servicio, con quien ya había trabajado cuando él encabezó la Subsecretaría de Agricultura.

En julio de 2024 se produjo un cambio clave: tras presentar una renuncia formal, Salamanca pasó a la condición de funcionaria “a contrata”, con funciones homologadas al grado 5 de la planta profesional.

Esta modificación llegó de la mano con un aumento significativo de sus ingresos, aproximándose a niveles de alta jefatura dentro del organismo.

Cifras elevadas y renovación de contrato

Los registros de septiembre y octubre de 2024 reflejan el mayor peak salarial de la periodista: $5.748.819 brutos más $690.678 por concepto de bono incentivo, lo que suma $6.439.497 mensuales.

En el mismo lapso, la jefa del Departamento de Comunicaciones obtuvo un total mensual de $5.950.272, un dato que hace aún más ruido en el caso.

Pese a esa estructura de ingresos, en noviembre de 2024 desde el SAG renovaron el contrato de Leslie Salamanca para todo 2025.

Sin embargo, hubo un giro que modificó el escenario: el 1 de diciembre la periodista presentó una nueva renuncia y volvió a ser contratada bajo el Código del Trabajo, esta vez con una renta bruta que bordeó los $4.5 millones por 44 horas semanales.

Plazos y focos de la investigación

Para la Contraloría, el aspecto central es establecer qué elementos fundaron las sucesivas variaciones de sueldo y por qué las tareas asignadas a Salamanca no pudieron ser absorbidas por funcionarios de planta.

El Servicio Agrícola y Ganadero cuenta con un plazo de 20 días desde la notificación del oficio para responder las consultas del ente fiscalizador, que con esos antecedentes evaluará los pasos a seguir.

Independiente de la definición que adopte el ente regulador, no se proyectan sumarios administrativos en contra de los actores involucrados.

Asimismo, hay que recordar que José Guajardo dejó la dirección del servicio en octubre de 2025, luego de que se le solicitara la renuncia, mientras que Leslie abandonó el organismo al día siguiente de su salida.