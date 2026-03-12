Último día para postular al FUAS 2026: así puedes realizar el trámite para acceder a beneficios estudiantiles

Hasta este jueves 12 de marzo tienen plazo los estudiantes para postular al segundo periodo del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Cabe recordar que mediante el FUAS, los universitarios pueden acceder a diversos beneficios como, por ejemplo, la gratuidad u otras becas para la educación superior.

Quienes participen de este segundo periodo, son quienes no participaron en la primera convocatoria, la cual se desarrolló entre octubre y noviembre del 2025.

De hecho, este martes 10 de marzo se publicaron los resultados de la asignación de quienes fueron parte del primer periodo de postulaciones del FUAS.

¿Cómo postular al FUAS 2026?

En caso de que aún no lo hayas hecho, hay plazo hasta las 14:00 horas de este jueves 12 de marzo para hacerlo, según indica el calendario de la Subsecretaría de Educación Superior.

Para realizar la postulación, los interesados deben completar el formulario en el sitio web del FUAS (disponible aquí).

Allí, los estudiantes deben ingresar con su RUT y la contraseña FUAS o la Clave Única. Tras ello, deben completar sus datos personales, familiares y antecedentes socioeconómicos que son requeridos. Por último, solamente hay que presionar “finalizar”.

Posteriormente, la Subsecretaría de Educación Superior determinará el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de los distintos beneficios estudiantiles que se encuentran disponibles.