;

Último día para postular al FUAS 2026: así puedes realizar el trámite para acceder a beneficios estudiantiles

Los estudiantes que no participaron del primer periodo, tienen plazo hasta las 14:00 horas de este jueves 12 de marzo para realizar la postulación.

Sebastián Escares

Último día para postular al FUAS 2026: así puedes realizar el trámite para acceder a beneficios estudiantiles

Hasta este jueves 12 de marzo tienen plazo los estudiantes para postular al segundo periodo del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).

Cabe recordar que mediante el FUAS, los universitarios pueden acceder a diversos beneficios como, por ejemplo, la gratuidad u otras becas para la educación superior.

Revisa también:

ADN

Quienes participen de este segundo periodo, son quienes no participaron en la primera convocatoria, la cual se desarrolló entre octubre y noviembre del 2025.

De hecho, este martes 10 de marzo se publicaron los resultados de la asignación de quienes fueron parte del primer periodo de postulaciones del FUAS.

¿Cómo postular al FUAS 2026?

En caso de que aún no lo hayas hecho, hay plazo hasta las 14:00 horas de este jueves 12 de marzo para hacerlo, según indica el calendario de la Subsecretaría de Educación Superior.

Para realizar la postulación, los interesados deben completar el formulario en el sitio web del FUAS (disponible aquí).

Allí, los estudiantes deben ingresar con su RUT y la contraseña FUAS o la Clave Única. Tras ello, deben completar sus datos personales, familiares y antecedentes socioeconómicos que son requeridos. Por último, solamente hay que presionar “finalizar”.

Posteriormente, la Subsecretaría de Educación Superior determinará el cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de los distintos beneficios estudiantiles que se encuentran disponibles.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad