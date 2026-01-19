;

Mineduc extiende matrícula universitaria para estudiantes damnificados por trágicos incendios en el Biobío y Ñuble

La medida excepcional permitirá completar el proceso hasta el 6 de marzo en planteles del Sistema de Acceso.

Martín Neut

Damnificados incendio Cnncepción

Damnificados incendio Cnncepción / Rodrigo Fuica

El Ministerio de Educación anunció una medida excepcional para resguardar el ingreso a la educación superior de estudiantes damnificados por los incendios forestales que afectan a comunas de las regiones del Biobío y Ñuble.

La decisión fue adoptada tras una sesión extraordinaria del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, instancia encabezada por el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y conformada por rectoras y rectores de distintas casas de estudio.

El objetivo, según explicó la cartera, es evitar que jóvenes pierdan su cupo universitario debido a las consecuencias de la emergencia.

En concreto, las universidades adscritas al Sistema de Acceso podrán matricular hasta el viernes 6 de marzo de 2026 a estudiantes seleccionados o convocados por listas de espera que no logren hacerlo en los plazos regulares a raíz de la catástrofe.

“Busca entregar tranquilidad”

“Esta medida busca entregar tranquilidad a las personas que resultaron seleccionadas (…) asegurando que no perderán su cupo producto de las dificultades derivadas de los incendios”, señaló el Mineduc en un comunicado.

Para acceder a esta modalidad excepcional, las y los postulantes deberán acreditar su condición de personas afectadas, al menos, mediante la presentación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, directamente en la universidad correspondiente.

Junto con ello, la Subsecretaría de Educación Superior anunció que enviará un oficio a las instituciones adscritas con orientaciones y propuestas de buenas prácticas, destinadas a reforzar la flexibilidad administrativa, el acompañamiento académico y el apoyo socioemocional para estudiantes afectados por esta emergencia.

