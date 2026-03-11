La cantante y exfigura televisiva Catalina Palacios volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía que confirmó su nueva relación amorosa.

La artista publicó una imagen en sus historias de Instagram donde aparece besando en la mejilla a su nueva pareja. La postal fue tomada en la Laguna Espejo, en la región de La Araucanía, y rápidamente generó reacciones.

El hombre con quien mantiene la relación es Rodrigo Salinas Pinto, quien aparentemente mantiene un bajo perfil y no está vinculado al mundo del espectáculo ni de los medios.

Según lo que se puede observar en sus redes sociales, Salinas es ingeniero agrónomo y se desempeña como gerente agrícola en la Sociedad Agrícola Fátima LTDA.

Además, suele compartir contenidos relacionados con la vida familiar, el deporte y actividades en la naturaleza.

Cabe recordar que Palacios se había mantenido alejada de los focos mediáticos desde su participación en el Miss Universo Chile 2025, donde representó a la comuna de Maitencillo.

Aunque la relación no había sido confirmada públicamente hasta ahora, en redes sociales ya existían algunas pistas, ya que ambos intercambiaban comentarios en sus publicaciones, lo que había despertado la curiosidad de sus seguidores.

Revisa la publicación: