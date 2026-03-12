;

VIDEO. Trabajador salta desde un piso 18 para probar una malla de seguridad: video causó alarma en redes

Hasta ahora no se ha identificado públicamente al trabajador ni a la empresa involucrada en la maniobra.

Javiera Rivera

Un impactante video grabado en Brasil se viralizó en redes sociales luego de mostrar a un trabajador que se lanzó desde el piso 18 de un edificio para demostrar la resistencia de una red de seguridad instalada en la obra.

El registro, captado por un vecino desde otro departamento, superó los dos millones de reproducciones en menos de 48 horas y generó debate sobre los riesgos laborales en trabajos en altura.

En las imágenes se observa al hombre cruzar el barandal de un balcón y pisar la red ubicada varios metros sobre el vacío. La malla cede por el peso del trabajador, pero no se rompe.

Tras caer sobre ella, el hombre incluso camina unos pasos para evidenciar que el sistema puede soportar el impacto de una caída.

El video comenzó a circular en redes sociales y fue replicado rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, provocando reacciones divididas entre los usuarios.

Mientras algunos destacaron la resistencia del sistema de seguridad, otros criticaron la maniobra por considerarla innecesariamente peligrosa.

Hasta ahora no se ha identificado públicamente al trabajador ni a la empresa involucrada en la maniobra, que continúa generando debate.

