Despertó con la piel azul y acudió a urgencias pero una toallita con alcohol reveló la cómica verdad

Un hombre del Reino Unido protagonizó una curiosa historia que parecía ser un caso médico único y digno de estudio, pero que resultó ser algo cómicamente inesperado.

Se trata de Tommy Lynch, quien un día despertó con su piel azul sin razón aparente. Alarmado por su aspecto y sentirse “extremadamente cansado”, recurrió a un amigo que lo llevó de urgencia a un hospital.

En emergencias del Queen’s Hospital de Burton, el personal lo colocó en una camilla y le suministró oxígeno ante el temor de una hipoxia o falla circulatoria.

“Todos en la recepción de urgencias me miraban como si hubieran visto un fantasma”, contó Lynch en un relato recogido por la prensa local.​

Según relató, unos diez especialistas se congregaron para analizar su condición, en una escena que describió como caótica e inquietante.

Una vez decididos a realizarle algunos exámenes de sangre, cuando una enfermera le pasó una toallita con alcohol por su brazo, el algodón se impregnó de azul al instante.

“Dije ‘oh Dios mío, lo siento mucho’. Fue ahí cuando todo hizo clic”, confesó el constructor de 42 años, quien rápidamente entendió lo que sucedía.

Un inconveniente doméstico

Lo que comenzó como una emergencia clínica que debía ser analizada en profundidad resultó ser un incidente doméstico que no representaba amenazas.

Resultó que había usado por primera vez un juego de sábanas azul marino, regalo de un amigo, sin lavarlas previamente; el tinte se filtró a su piel mientras dormía, dejándole ese particular matiz azulado.

La decoloración persistió, obligándolo a duchas repetidas en las que “el agua se volvía azul cada vez que me bañaba”, según recordó.

Después de toda una semana de esfuerzos en limpieza, finalmente pudo recuperar su tono natural. Además, contó que lo primero que hizo fue lavar las sábanas para evitar que vuelva a ocurrir.

“Me sentí mortificado, pero dijeron que les había dado una buena historia en urgencias”, agregó, tomándose el episodio con humor y habiendo aprendido una lección.