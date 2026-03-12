¿Qué es la Calculadora de Completos y cómo usarla? La herramienta que se volvió tendencia

Este jueves una calculadora se robó la atención de cientos de usuarios en las redes sociales por su curiosa utilidad que ayudará a varios.

Se trata de una calculadora de completos, la cual te calcula la cantidad de pan, tomates y paltas necesarias para tus juntas.

La herramienta permite poner la cantidad de personas, los completos por cada persona y te permite elegir si las paltas están “mulitas” o no.

¿Cómo utilizar la Calculadora de Completos?

Para utilizar la herramienta deberás entrar ingresar a la página creada por Tomás Iturrieta.

Una vez dentro, deberás poner la cantidad de personas que estarán presentes y la cantidad de completos que comerán.