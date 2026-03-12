;

¿Qué es la Calculadora de Completos y cómo usarla? La herramienta que se volvió tendencia

Una nueva herramienta se volvió viral en redes sociales por su curiosa utilidad.

Nicolás Lara Córdova

Este jueves una calculadora se robó la atención de cientos de usuarios en las redes sociales por su curiosa utilidad que ayudará a varios.

Se trata de una calculadora de completos, la cual te calcula la cantidad de pan, tomates y paltas necesarias para tus juntas.

La herramienta permite poner la cantidad de personas, los completos por cada persona y te permite elegir si las paltas están “mulitas” o no.

¿Cómo utilizar la Calculadora de Completos?

Para utilizar la herramienta deberás entrar ingresar a la página creada por Tomás Iturrieta.

Una vez dentro, deberás poner la cantidad de personas que estarán presentes y la cantidad de completos que comerán.

ADN

