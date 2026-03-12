Este fin de semana, uno de los proyectos más importantes del deporte motor en Chile tendrá su debut en la temporada a nivel internacional.

Se trata de Benjamín Hites, quien debutará en el campeonato alemán Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), donde disputará una categoría superior a la cual estuvo en 2025.

“Voy a competir en un Porsche GT3 Cap. Es un auto muy distinto a lo que he manejado, tiene el motor atrás colgado, como le dicen. Entonces me tengo que adaptar al manejo, pero un auto muy entretenido, suena muy lindo, van a ser carreras muy entretenidas”, aseguró en diálogo con ADN TOP, valorando las características de competir en el icónico escenario germano.

“Es una pista de 27 kilómetros, o sea, es más o menos tres, cuatro veces más larga que una pista normal y son casi todas las curvas ciegas, sin vías de escape, entonces es muy peligroso. Lo hace un automovilismo muy distinto a todos los demás porque te piden una licencia especial y también corren muchas categorías distintas de autos. O sea, corre de un GT3, autos que llegan a 300 kilómetros por hora, y otros autos que llegan a 200 kilómetros. Entonces hay velocidades de mucha diferencia de velocidades, mucho sobrepaso y también corren muchos autos, muchos pilotos, hay muchas fábricas metidas. Entonces hay mucho desarrollo de neumáticos, de tecnología. Es una pista tan dura físicamente y para el auto que casi todos los autos de serie de producción lo vienen a probar acá esta pista y si sobreviven a Nürburgring, significa que están listos para la calle. Es una pista que tiene mucha historia y mucha utilidad para el desarrollo del automovilismo”, recalcó Hites, confiado en estar apto físicamente para el debut.

“Lamentablemente me lesioné un poco la espalda antes de viajar, pero viene todo bien encaminado, muy confiado a la carrera. Con el casco puesto y todo, tengo que estar en 84 kilos y eso se traduce en la mañana en ayunas despertarme en 79, 78 kilos aprox”, remarcó en torno a una competencia donde compartirá pista con el neerlandés Max Verstappen.

“Se supone que el próximo fin de semana voy a competir contra él y también en las 24 horas y también en alguna otra carrera. Max ya dio a conocer que está aburrido de la Fórmula 1 y que le entretiene mucho más el GT, especialmente Nürburgring, lo cual a mí me deja tranquilo, de que tomo una buena decisión yéndome por este camino de automovilismo. Me motiva mucho competir con un piloto como Versappen, el mejor del mundo y poder medirme contra él, aprender de él y también tratar de ganarle“, reconoció el piloto de 26 años.

Benjamín Hites y la Fórmula 1

Como persona dedicada al deporte motor, es palabra más que autorizada para evaluar los cambios al reglamento de la categoría, cuestionándolos de manera más que explícita.

“Se ve que hay harto sobrepaso y todo, pero como piloto yo creo que es como una carrera un poco artificial, mucha ayuda electrónica. La verdad no me gusta mucho, a mí generalmente me gusta el automovilismo más puro, auto aspirado, sin ayuda electrónica, sin nada. Ese es el automovilismo de verdad y creo que en la Fórmula 1 se está perdiendo un poco de eso”, recalcó, reconociendo que, si bien el sueño de competir allí está, su desarrollo actual lo tiene conforme.

“Me encantaría estar en la Fórmula 1, pero encuentro que el automovilismo Gran Turismo donde estoy compitiendo, tal como dice Max y como lo he podido vivir en el simulador y en todos estos años, es un automovilismo mucho más puro, más emocionante, donde hay más posibilidades y la verdad lo disfruto mucho más, unas carreras más rueda a rueda, más agresivo, más justo“, cerró Benjamín Hites en ADN TOP.