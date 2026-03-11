Hijo de Sebastián Piñera denuncia ataques a vehículos tras cambio de mando: “Vi como rompieron al menos 3 parabrisas”

El hijo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, Cristóbal, denunció a través de redes sociales una serie de agresiones ocurridas durante la jornada del cambio de mando presidencial, en donde asumió el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A través de su cuenta en X, el descendiente del exmandatario afirmó que “un grupo de jóvenes encapuchados con banderas comunistas se dedican a tirar piedras a cualquier auto que parezca oficial”.

Según su relato, los incidentes se registraron en la salida hacia Purísima, una de las rutas utilizadas para llegar al centro de la capital durante las ceremonias oficiales.

En el mismo mensaje, aseguró haber presenciado daños a vehículos particulares. “Vi cómo rompieron al menos tres parabrisas de personas”, escribió, describiendo un escenario de violencia que, según sostuvo, afectó a automovilistas que transitaban por el lugar.

Finalmente, el denunciante criticó duramente lo ocurrido y atribuyó los hechos a sectores radicales, señalando que se trató de una muestra de “brutal intolerancia y agresión descontrolada”.