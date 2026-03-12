;

FOTOS. Sabrina Sosa alerta por salud de su hijo tras publicar post en Instagram: “Supertemprano llegó el virus”

El caso coincide con el inicio anticipado de la campaña de vacunación 2026.

Nelson Quiroz

CAPTURA

CAPTURA

El hijo de la modelo Sabrina Sosa y Claudio Valdivia, Gaspar, de 9 años, debió ser trasladado a urgencias tras presentar un cuadro de fiebre alta a causa de influenza.

La situación ocurrió durante la noche del 11 de marzo, cuando Sosa compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de su hijo recostado en una camilla mientras ella le brindaba contención.

“Influenza por acá. Supertemprano llegó el virus. Fiebre alta desde el mediodía”, escribió la modelo, generando preocupación entre sus seguidores.

Revisa también

ADN

La influenza, conocida comúnmente como gripe, es una infección respiratoria causada por un virus que afecta la nariz, la garganta y los pulmones. Entre sus síntomas más frecuentes se incluyen fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fatiga intensa, mientras que en los niños también puede presentarse irritabilidad, dolor de oído y molestias digestivas.

Tras la primera publicación, Sabrina Sosa confirmó que ambos habían regresado a su hogar, agregando que la circulación viral en el país estaba “a full” y afectaba a varias personas.

ADN

CAPTURA

ADN

CAPTURA

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad