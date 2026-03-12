El hijo de la modelo Sabrina Sosa y Claudio Valdivia, Gaspar, de 9 años, debió ser trasladado a urgencias tras presentar un cuadro de fiebre alta a causa de influenza.

La situación ocurrió durante la noche del 11 de marzo, cuando Sosa compartió a través de su cuenta de Instagram imágenes de su hijo recostado en una camilla mientras ella le brindaba contención.

“Influenza por acá. Supertemprano llegó el virus. Fiebre alta desde el mediodía”, escribió la modelo, generando preocupación entre sus seguidores.

La influenza, conocida comúnmente como gripe, es una infección respiratoria causada por un virus que afecta la nariz, la garganta y los pulmones. Entre sus síntomas más frecuentes se incluyen fiebre alta, tos, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos y fatiga intensa, mientras que en los niños también puede presentarse irritabilidad, dolor de oído y molestias digestivas.

Tras la primera publicación, Sabrina Sosa confirmó que ambos habían regresado a su hogar, agregando que la circulación viral en el país estaba “a full” y afectaba a varias personas.

