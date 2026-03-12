Orgullo chileno: Smiljan Radic gana el Premio Pritzker 2026, el “Nobel” de la arquitectura

El arquitecto chileno Smiljan Radic Clarke hizo historia tras ser reconocido con el Premio Pritzker 2026, el galardón más prestigioso en el ámbito de la arquitectura global, conocido popularmente como el “Premio Nobel de la Arquitectura”.

El jurado destacó la capacidad de Radic para crear estructuras que desafían la permanencia, describiendo su obra como un equilibrio entre lo experimental y lo cultural.

“Smiljan Radic prioriza la fragilidad sobre cualquier pretensión infundada de certeza. Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados, pero ofrecen un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre”, señaló el jurado del Pritzker.

Con este hito, Radic se transforma en el segundo chileno en recibir el Premio Nobel de Arquitectura, siguiendo los pasos de Alejandro Aravena, quien obtuvo el galardón en 2016.

“Este premio es una extraña sorpresa y un gran honor. Agradezco sinceramente a la organización del premio Pritzker y al jurado que lo respalda”, señaló el arquitecto tras recibir el reconocimiento.

Las obras destcadas del chileno

El destacado arquitecto chileno es reconocido por sus trabajos en Teatro Biobío, en Concepción, y la Viña Vik, en la región de O’Higgins. Sin embargo, eso no es todo, ya que Radic también está detrás de las siguientes obras:

Restaurante “Mestizo” (Vitacura): ubicado en el Parque Bicentenario, es famoso por sus enormes rocas de granito que sostienen una losa de hormigón.

ubicado en el Parque Bicentenario, es famoso por sus enormes rocas de granito que sostienen una losa de hormigón. Chile Antes de Chile (Museo Precolombino): la ampliación subterránea que renovó el corazón del centro de Santiago.

la ampliación subterránea que renovó el corazón del centro de Santiago. Casa Pite (Papudo): una estructura que parece flotar sobre los acantilados de la costa.

una estructura que parece flotar sobre los acantilados de la costa. Serpentine Pavilion (Londres, 2014): obra que lo lanzó al estrellato internacional, consistente en una “piedra” semitransparente apoyada sobre rocas.