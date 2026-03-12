;

“Nos pidieron un...”: Gobierno de Chile presenta nuevo logo y eslogan con video minimalista

Un nuevo eslogan también comenzó a aparecer en publicaciones oficiales de distintas carteras en redes sociales y materiales institucionales.

Pablo Castillo

El gobierno de José Antonio Kast estrenó su primera consigna comunicacional tras asumir la Presidencia: “Trabajando para usted”, un lema que acompañará las piezas institucionales difundidas por ministerios y servicios públicos durante el inicio de la nueva administración.

De acuerdo con lo informado por el equipo de Presidencia, la frase será utilizada especialmente durante los primeros 100 días de gestión, periodo en el que el Ejecutivo busca marcar el tono de su programa y de las prioridades del nuevo mandato.

“Nos pidieron un video explicativo, con música épica, planos dramáticos y muchas promesas. Pero no hay tiempo que perder”, se aprecia en el video oficial.

El eslogan ya comenzó a aparecer en publicaciones oficiales de distintas carteras en redes sociales y materiales institucionales. Desde el gobierno señalaron que la consigna busca reflejar la idea de un “Gobierno de emergencia”, concepto con el que el Ejecutivo pretende abordar lo que considera urgencias acumuladas en el país.

Desde el entorno presidencial explicaron que la iniciativa apunta a enfatizar el compromiso de la nueva administración con la mejora de las condiciones de vida de la población. “Nuestro compromiso es trabajar para mejorar la vida de todos los chilenos, para que Chile vuelva a ser un lugar seguro, con más y mejor trabajo; con mejores sueldos y más oportunidades”, indicaron.

En esa misma línea, agregaron que la consigna “Trabajando para usted” busca transmitir la intención de enfrentar lo que describen como un escenario de múltiples desafíos nacionales, subrayando que el Ejecutivo se propone hacerse cargo de “un país en emergencia”.

