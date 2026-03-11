;

VIDEO. El lapsus de Kast en su primera actividad pública: felicitó a ministra Natalia Duco por “medallas olímpicas” que no tiene

El momento ocurrió durante el inicio del año escolar en un liceo de Ñuñoa.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Un impasse fue parte de la primera actividad pública del Presidente José Antonio Kast tras el cambio de mando.

Durante su discurso en el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa, el Mandatario elogió a la nueva ministra del Deporte, Natalia Duco, felicitándola por “medallas olímpicas”, pese a que la exatleta no posee preseas en los Juegos Olímpicos.

ADN

11 de marzo de 2026 / SANTIAGO El recién proclamado presidente de la republica, Jose Antonio Kast, llega al Liceo Augusto D’Halmar para inaugurar el año escolar en el marco de su primera actividad oficial en el cargo FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El episodio ocurrió cuando el jefe de Estado destacó a parte de su gabinete presente en la ceremonia de inicio del año escolar. En ese contexto, resaltó la trayectoria deportiva de Duco y señaló que su esfuerzo “coronó a Chile con esas medallas olímpicas”.

ADN

La exlanzadora de bala, de 37 años, sí cuenta con una destacada trayectoria internacional, pero nunca ha conseguido una medalla olímpica. Duco representó a Chile en cuatro Juegos Olímpicos, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y París 2024, y sus mejores resultados fueron un octavo lugar en Londres 2012 y un décimo puesto en Río 2016, actuaciones que le valieron diplomas olímpicos.

ADN

Pese a ello, la deportista sí acumula otros logros relevantes en su carrera, entre ellos una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, además de títulos sudamericanos y el campeonato mundial juvenil obtenido en 2008.

Duco asumió este miércoles como ministra del Deporte en el nuevo gobierno y se convierte en una de las figuras más mediáticas del gabinete, tras su carrera deportiva, su formación como psicóloga y su presencia en televisión. Su nombramiento, sin embargo, también ha generado debate debido a la sanción por dopaje que enfrentó en 2018, la cual la mantuvo suspendida por tres años.

