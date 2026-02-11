;

VIDEOS. Impacto en la farándula: afirman que Yamila Reyna y Américo terminaron solo a meses de comprometerse

Tras una incómoda frase en el escenario y versiones de discusiones fuera de cámaras, la relación habría llegado a un abrupto final.

ADN Radio

La relación entre Yamila Reyna y Américo habría llegado a su fin a pocos meses de haberse comprometido. La información fue dada a conocer por la periodista Cecilia Gutiérrez a través de Instagram, donde aseguró que la ruptura se produjo tras un conflictivo fin de semana en el Festival de Empedrado, en la región del Maule.

Ambos coincidieron en el evento: ella como animadora y él como parte del espectáculo musical. Sobre el escenario protagonizaron una comentada interacción cuando la actriz lanzó la frase “justo hoy que estás en capilla”, generando un momento incómodo que no pasó inadvertido.

Pese a los gestos de cariño y una dedicatoria musical frente al público, la situación habría cambiado drásticamente después del show.

Según lo relatado, se habrían registrado discusiones en las cabañas destinadas a los artistas, donde testigos reportaron gritos. A ello se sumaría un segundo episodio en una estación de servicio camino a Santiago, también presenciado por terceros.

Es más, en redes sociales circularon mensajes que aludían a una fuerte pelea, incluso con acusaciones hacia el cantante, antecedentes que, de acuerdo al entorno del artista, no corresponderían a conductas previas.

Tras el incidente, según lo expuesto por Gutiérrez, la pareja habría decidido poner término a la relación. Américo se habría trasladado al hogar donde residen sus hijos, mientras que Yamila estaría reorganizando su agenda.

De hecho, su participación en la Gala del Festival de Viña, donde estaban anunciados como pareja, quedó en evaluación, al igual que un viaje a Ecuador programado para esta semana.

En paralelo, la actriz compartió en sus historias un reflexivo mensaje sobre pedir perdón al propio corazón por permanecer en lugares donde no hay reciprocidad, publicación que llega en medio de estos rumores.

“Si yo tuviera que pedirle perdón a alguien, sería a mi corazón. Le pediría perdón por no haber tenido la fuerza de marcharme de un lugar o de una persona cuando las señales eran tan claras. Le pediría perdón a mi corazón por cada vez que ignoré sus latidos, la advertencia, por cada vez que lo expuse a la indiferencia de alguien que no supo apreciarme o apreciarlo en su totalidad", se escucha en el clip compartido por la comediante.

Sin embargo, por ahora, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial.

