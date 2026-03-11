Director de Carabineros y ministra de Seguridad por sargento baleado en Puerto Varas: “Vamos a pedir las penas más elevadas para los responsables”

El director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, confirmó que el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas.

La autoridad policial entregó la información en la previa del Cambio de Mando 2026, luego de trasladarse a la zona junto a autoridades para conocer el estado del funcionario y reunirse con su familia en el hospital regional.

“Estuvimos también en el hospital regional para interiorizarnos del estado de salud del funcionario (…) el cual está, como saben ustedes, en una condición de extrema gravedad”, señaló Araya.

El general director agregó que la institución dispondrá de todos los recursos para avanzar en la investigación.

“Tengan la tranquilidad de que vamos a poner a disposición todos los medios para esclarecer los hechos y para dar con los responsables”, afirmó.

Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró que el Gobierno buscará sanciones máximas contra quienes resulten responsables del ataque.

“Vamos a pedir las penas más elevadas que puedan existir para este delito (…) es un mandato del presidente que trabajemos juntos para restituir la seguridad de nuestro país”, sostuvo la secretaria de Estado.