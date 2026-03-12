;

Ministra de Educación advierte “compleja” situación financiera: “Hay compromisos de leyes que no han estado financiados”

María Paz Arzola sostuvo que el escenario en la cartera es “peor” de lo esperado, por lo que su gestión deberá revisar el uso de los recursos.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Lukas Solis

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó los principales desafíos de su cartera y advirtió sobre la “compleja” situación financiera que enfrentará su gestión.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado manifestó que “tenía muy claro que, cuando asumiéramos, no íbamos a tener holguras o recursos adicionales para poder implementar nuestro plan, y que íbamos a tener que probablemente reasignar desde otras cosas y revisar bien cómo se están gastando los recursos”.

Revisa también

ADN

En esa línea, afirmó que “la situación con la que nos encontramos es peor que eso. Hoy día hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no han estado financiados”.

“Situación financiera en la que estamos es muy compleja”

Asimismo, calificó como “subestimado” el financiamiento de las subvenciones escolares y que “se recortaron leyes permanentes: el financiamiento de la subvención, que es como el mantenimiento de la operación y la continuidad básica del servicio educativo”.

“No tenemos un cálculo. El ministro (Nicolás) Cataldo dijo algo así como $250 mil millones. Tenemos que verlo bien, pero la situación financiera en la que estamos es muy compleja”, sostuvo la ministra de Educación, María Paz Arzola.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad