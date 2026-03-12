Ministra de Educación advierte “compleja” situación financiera: “Hay compromisos de leyes que no han estado financiados”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó los principales desafíos de su cartera y advirtió sobre la “compleja” situación financiera que enfrentará su gestión.

En conversación con Tele13 Radio, la secretaria de Estado manifestó que “tenía muy claro que, cuando asumiéramos, no íbamos a tener holguras o recursos adicionales para poder implementar nuestro plan, y que íbamos a tener que probablemente reasignar desde otras cosas y revisar bien cómo se están gastando los recursos”.

En esa línea, afirmó que “la situación con la que nos encontramos es peor que eso . Hoy día hay compromisos de leyes permanentes del Ministerio de Educación que no han estado financiados”.

“Situación financiera en la que estamos es muy compleja”

Asimismo, calificó como “subestimado” el financiamiento de las subvenciones escolares y que “se recortaron leyes permanentes: el financiamiento de la subvención, que es como el mantenimiento de la operación y la continuidad básica del servicio educativo”.