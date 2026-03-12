Era la primera opción antes de Meneghini y ahora cierra toda posibilidad de entrenar a la U de Chile

La Universidad de Chile prescindió rápidamente de Francisco Meneghini como su entrenador y ahora está en busca de quien lo reemplace, con varias opciones rondando el Centro Deportivo Azul.

Pero antes de que la U se decidiera por “Paqui” como reemplazante de Gustavo Álvarez, hubo una opción que estuvo muy cerca de arribar a La Cisterna: Renato Paiva, quien finalmente no aterrizó en Chile por detalles de última hora.

Según información de ADN Deportes, con Azul Azul nuevamente en la búsqueda de entrenador, la opción del DT portugués podría haber vuelto a surgir. Sin embargo, desde el entorno del ex Botafogo descartaron esta posibilidad y expresaron una gran molestia del técnico con la dirigencia universitaria.

Lo que pudo saber este medio es que Paiva siente que se le faltó el respeto desde la U, ya que tuvieron listo el contrato para que asumiera en enero, incluso con los temas económicos ya resueltos, incluyendo una rebaja en su sueldo para firmar.

Fuentes del círculo del estratega afirman que solo faltaba un documento para que todo se hiciera oficial, el cual se lo iban a hacer llegar a Portugal, pero que finalmente nunca llegó. De hecho, se enteró por la prensa de que no sería considerado.

Además, otro aspecto que generó molestia en Renato Paiva fue que se dijera que no conocía el medio, ya que asegura tener amplia experiencia en el fútbol sudamericano y que aquello no era una excusa válida para descartarlo.

Ariel Holan, el nombre que gusta, pero asusta en Azul Azul

Otro de los entrenadores que está en la lista de Manuel Mayo es Ariel Holan, ex Universidad Católica y de reciente paso por Rosario Central de Argentina, aunque su nombre genera debate en la dirigencia.

Según información de ADN Deportes, en Azul Azul no dudan de que es un entrenador con las características necesarias para dirigir a la Universidad de Chile. Sin embargo, las formas en que ha salido de sus últimos clubes hacen que algunos dirigentes se replanteen esta opción, más aún con el recuerdo de Gustavo Álvarez aún presente.