Gobierno apunta a “corregir” Ley de 40 horas: lo que cambiará y lo que sigue firme según el ministro Ruminot
El titular de la Segpres aseguró que se ajustará la aplicación de la jornada laboral para evitar conflictos entre empleadores y trabajadores.
El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la administración del Presidente José Antonio Kast mantendrá la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque anticipó ajustes en su aplicación para clarificar su implementación.
La ley, vigente desde 2024 y con entrada gradual a 42 horas este 2026 antes de llegar a 40 horas en 2028, será revisada por los ministerios de Hacienda y Trabajo para corregir diferencias detectadas con la Dirección del Trabajo.
“No vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar”, afirmó García Ruminot en conversación con Radio Duna, agregando que el objetivo de la revisión es que el cálculo sea transparente y evite conflictos entre empleadores y trabajadores.
Según el secretario de Estado, la corrección busca transformar un proceso que ha generado discusiones en una herramienta clara y positiva para el ámbito laboral.
En paralelo, el ministro confirmó que el 1 de abril se presentará un proyecto de ley para reducir el impuesto corporativo, enmarcado dentro de un paquete económico destinado a mejorar las cuentas fiscales y fomentar el crecimiento.
“El ministro de Hacienda dará a conocer en los próximos días diversas medidas económicas, algunas en forma de proyectos de ley y otras mediante acciones administrativas”, indicó.
El ministro recalcó que la administración Kast busca avanzar en la agenda laboral y económica sin afectar los beneficios adquiridos, asegurando que la corrección de las 40 horas y la revisión de sala cuna forman parte de un esfuerzo por garantizar orden, claridad y sostenibilidad en las políticas públicas.
