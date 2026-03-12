;

Gobierno apunta a “corregir” Ley de 40 horas: lo que cambiará y lo que sigue firme según el ministro Ruminot

El titular de la Segpres aseguró que se ajustará la aplicación de la jornada laboral para evitar conflictos entre empleadores y trabajadores.

Nelson Quiroz

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la administración del Presidente José Antonio Kast mantendrá la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque anticipó ajustes en su aplicación para clarificar su implementación.

La ley, vigente desde 2024 y con entrada gradual a 42 horas este 2026 antes de llegar a 40 horas en 2028, será revisada por los ministerios de Hacienda y Trabajo para corregir diferencias detectadas con la Dirección del Trabajo.

ADN

14 de Abril del 2023 / SANTIAGO Promulgación de la Ley 40 Horas, que reduce la extensión de la jornada laboral en Parque de la Familia. FOTO: OSCAR GUERRA / AGENCIAUNO / Oscar Guerra

“No vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar”, afirmó García Ruminot en conversación con Radio Duna, agregando que el objetivo de la revisión es que el cálculo sea transparente y evite conflictos entre empleadores y trabajadores.

Revisa también

ADN

Según el secretario de Estado, la corrección busca transformar un proceso que ha generado discusiones en una herramienta clara y positiva para el ámbito laboral.

En paralelo, el ministro confirmó que el 1 de abril se presentará un proyecto de ley para reducir el impuesto corporativo, enmarcado dentro de un paquete económico destinado a mejorar las cuentas fiscales y fomentar el crecimiento.

“El ministro de Hacienda dará a conocer en los próximos días diversas medidas económicas, algunas en forma de proyectos de ley y otras mediante acciones administrativas”, indicó.

ADN

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

El ministro recalcó que la administración Kast busca avanzar en la agenda laboral y económica sin afectar los beneficios adquiridos, asegurando que la corrección de las 40 horas y la revisión de sala cuna forman parte de un esfuerzo por garantizar orden, claridad y sostenibilidad en las políticas públicas.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad