Gobierno apunta a “corregir” Ley de 40 horas: lo que cambiará y lo que sigue firme según el ministro Ruminot

El ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la administración del Presidente José Antonio Kast mantendrá la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, aunque anticipó ajustes en su aplicación para clarificar su implementación.

La ley, vigente desde 2024 y con entrada gradual a 42 horas este 2026 antes de llegar a 40 horas en 2028, será revisada por los ministerios de Hacienda y Trabajo para corregir diferencias detectadas con la Dirección del Trabajo.

“No vamos a poner término a las 40 horas, eso va a continuar”, afirmó García Ruminot en conversación con Radio Duna, agregando que el objetivo de la revisión es que el cálculo sea transparente y evite conflictos entre empleadores y trabajadores.

Según el secretario de Estado, la corrección busca transformar un proceso que ha generado discusiones en una herramienta clara y positiva para el ámbito laboral.

En paralelo, el ministro confirmó que el 1 de abril se presentará un proyecto de ley para reducir el impuesto corporativo, enmarcado dentro de un paquete económico destinado a mejorar las cuentas fiscales y fomentar el crecimiento.

“El ministro de Hacienda dará a conocer en los próximos días diversas medidas económicas, algunas en forma de proyectos de ley y otras mediante acciones administrativas”, indicó.

El ministro recalcó que la administración Kast busca avanzar en la agenda laboral y económica sin afectar los beneficios adquiridos, asegurando que la corrección de las 40 horas y la revisión de sala cuna forman parte de un esfuerzo por garantizar orden, claridad y sostenibilidad en las políticas públicas.