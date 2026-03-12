El llamado del cardenal Chomali a proteger la democracia en oración por inicio del gobierno de Kast: “Se gana a gotas, pero se pierde a litros”

Durante este jueves, en el marco de las actividades que marcaron el inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, se realizó una Oración Ecuménica en la Catedral Metropolitana de Santiago, instancia en la que el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, entregó un mensaje centrado en el rol de la política y la defensa de la democracia.

En su homilía, el cardenal planteó la necesidad de fortalecer la credibilidad en la actividad pública y subrayó que “urge políticos consecuentes, creíbles en el decir y en el actuar”, en un contexto político marcado por el inicio de un nuevo ciclo de gobierno.

Asimismo, el líder de la Iglesia Católica en Santiago enfatizó la importancia de resguardar el sistema democrático, recordando que su preservación depende de las acciones de quienes ejercen responsabilidades públicas.

“ La democracia es un bien que se gana a gotas, pero se pierde a litros si no se cuida . Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”, afirmó durante la ceremonia.

En esa línea, Chomali también llamó a mantener la violencia fuera de la vida pública, independientemente de su origen o manifestación.

“Las futuras generaciones no merecen eso; merecen vernos atentos a las necesidades de los demás, anhelantes de buscar siempre la verdad, diligentes en promover el bien común y claros a la hora de decir no a la violencia. Lo repito: no a la violencia en todas y cada una de sus formas”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el diálogo constituye “una valiosa herramienta que evitará que la política se convierta en imposición sobre otros”, destacándolo como un camino necesario para alcanzar acuerdos y construir entendimientos en el nuevo periodo político.