Irán lanza nueva oleada de misiles contra Israel: se escuchan explosiones en Jerusalén y en el centro de Dubái

Teherán afirmó que sus fuerzas golpearon objetivos militares israelíes, mientras testigos reportaron fuertes explosiones en distintas ciudades de la región.

Las sirenas volvieron a sonar este jueves en Israel, luego de que la fuerza aérea iraní disparara una nueva oleada de misiles. Según Teherán, los ataques tuvieron como objetivo bases aéreas y el servicio de inteligencia israelí.

La Guardia Revolucionaria, el Ejército de élite de Irán, lanzó misiles balísticos contra Israel, informó la agencia de noticias iraní Mehr, mientras las fuerzas armadas regulares iraníes comunicaron de un ataque con drones de combate contra objetivos militares israelís.

La base aérea de Palmachim y el aeródromo militar de Ovda fueron atacados, según un comunicado de la radio estatal iraní. Otro objetivo fue la sede del servicio de inteligencia nacional Shin Bet. Periodistas de AFP confirmaron haber escuchado explosiones en Jerusalén.

Además, se escucharon explosiones en el centro de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, una de ellas muy fuerte, según un corresponsal de AFP, mientras Irán continuaba su ofensiva contra los países del Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

