Encapuchados con overoles blancos protagonizan incidentes frente al Instituto Nacional: lanzaron molotov y fuegos artificiales

Los disturbios obligaron a desviar el tránsito en varios puntos del centro de Santiago, en medio de otros cortes viales por un evento religioso en la Catedral Metropolitana al que asistirá el Presidente José Antonio Kast.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno | Referencial

Durante la mañana de este jueves se registraron incidentes en las inmediaciones del Instituto Nacional José Miguel Carrera, en la comuna de Santiago, luego de que un grupo de encapuchados saliera desde el interior del establecimiento para provocar desórdenes en la vía pública.

Según los primeros antecedentes, los sujetos vestían overoles blancos y lanzaron bombas molotov y fuegos artificiales hacia el exterior del recinto, generando un amplio operativo policial en el sector.

A raíz de estos hechos, desde Transporte Informa de la Región Metropolitana reportaron desvíos de tránsito en la Alameda hacia el oriente. “Debido a grupo de personas que intenta bloquear la vía al exterior del Instituto Nacional. Precaución”, señalaron desde la entidad.

En concreto, las autoridades dispusieron cortes y desvíos en distintos puntos del centro de Santiago, entre ellos Manuel Rodríguez al norte, Lord Cochrane al norte, Nataniel Cox al sur, Alonso de Ovalle desviado por Nataniel Cox al sur y Zenteno al norte.

