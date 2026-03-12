El penal “a lo Candelo” que un ex Colo Colo falló en Copa Libertadores: su equipo igual clasificó / ERNESTO BENAVIDES

En la jornada de ayer miércoles se resolvieron dos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por una parte, O’Higgins cayó ante Deportes Tolima y, por otro lado, Sporting Cristal tuvo una sufrida llave ante Carabobo, verdugo de Huachipato en la fase 2.

Si bien los peruanos ganaron en Venezuela, no pudieron hacerse fuertes en Lima y terminaron perdiendo 2-1, con lo que la serie se resolvió mediante lanzamientos penales.

El desempate estaba igualado a 2 en los disparos desde los 12 pasos cuando un ex Colo Colo, Christofer González, tuvo la idea de picar su disparo.

El problema es que, al igual que como le ocurrió a Mayer Candelo en aquella histórica final del Apertura 2006 entre Colo Colo y la U, el arquero rival tuvo tiempo para volver ante lo suave del remate.

Lucas Bruera pudo contener el disparo, sembrando la incertidumbre en Sporting Cristal. Afortunadamente para “Canchita”, Franyer Oliveros falló su disparo y, tras ello, Cristiano acertó el remate para el 3-2 final que le dio la clasificación a los incaicos.