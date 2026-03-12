;

VIDEO. El penal “a lo Candelo” que un ex Colo Colo falló en Copa Libertadores: su equipo igual clasificó

Christofer “Canchita” González tuvo una mala ejecución en la tanda de penales donde, afortunadamente para él, Sporting Cristal logró meterse en fase de grupos.

José Campillay

El penal “a lo Candelo” que un ex Colo Colo falló en Copa Libertadores: su equipo igual clasificó

El penal “a lo Candelo” que un ex Colo Colo falló en Copa Libertadores: su equipo igual clasificó / ERNESTO BENAVIDES

En la jornada de ayer miércoles se resolvieron dos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Por una parte, O’Higgins cayó ante Deportes Tolima y, por otro lado, Sporting Cristal tuvo una sufrida llave ante Carabobo, verdugo de Huachipato en la fase 2.

Revisa también:

ADN

Si bien los peruanos ganaron en Venezuela, no pudieron hacerse fuertes en Lima y terminaron perdiendo 2-1, con lo que la serie se resolvió mediante lanzamientos penales.

El desempate estaba igualado a 2 en los disparos desde los 12 pasos cuando un ex Colo Colo, Christofer González, tuvo la idea de picar su disparo.

El problema es que, al igual que como le ocurrió a Mayer Candelo en aquella histórica final del Apertura 2006 entre Colo Colo y la U, el arquero rival tuvo tiempo para volver ante lo suave del remate.

Lucas Bruera pudo contener el disparo, sembrando la incertidumbre en Sporting Cristal. Afortunadamente para “Canchita”, Franyer Oliveros falló su disparo y, tras ello, Cristiano acertó el remate para el 3-2 final que le dio la clasificación a los incaicos.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad