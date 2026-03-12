Ama a Dios pero no pudo dejar el sexo: sacerdote apodado “Don Rava” abandona la iglesia y confiesa motivos carnales

El sacerdote italiano Alberto Ravagnani, conocido en redes sociales como “Don Rava”, anunció que dejará el ministerio sacerdotal tras reconocer que no estaba cumpliendo con el voto de celibato. La decisión implica su salida inmediata de las funciones pastorales que ejercía en la diócesis.

La Arquidiócesis de Milán confirmó oficialmente la situación el pasado 31 de enero mediante un comunicado firmado por el vicario general Franco Agnesi. En la nota se indicó que Ravagnani dejó de desempeñarse como vicario parroquial y como colaborador en la pastoral juvenil diocesana.

El propio sacerdote comunicó la decisión a sus seguidores en un video difundido en redes sociales. “Soy un cura, pero he decidido dejar el ministerio. No respetaba el celibato”, afirmó. En el mismo registro agregó: “No llevaré más el cuello clerical, no celebraré más la misa, pero mi corazón seguirá siendo el mismo, finalmente más libre y más verdadero”.

Ravagnani explicó después que su determinación no responde únicamente al incumplimiento de esa norma. También mencionó el peso de las expectativas asociadas al rol sacerdotal, cuestionamientos personales respecto de algunos aspectos de la doctrina católica y la percepción de que el seminario puede aislar a los futuros sacerdotes de la vida cotidiana. Según dijo, ahora busca vivir el Evangelio fuera de las estructuras tradicionales de la Iglesia.

Nacido en Brugherio, cerca de Milán, en 1993, Ravagnani ingresó al seminario a los 17 años y fue ordenado sacerdote en 2018. Durante la pandemia alcanzó gran visibilidad en internet al publicar contenido religioso dirigido a jóvenes, acumulando cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.