;

Ama a Dios pero no pudo dejar el sexo: sacerdote apodado “Don Rava” abandona la iglesia y confiesa motivos carnales

Alberto Ravagnani, sacerdote italiano, de 32 años, anunció su decisión de dejar el ministerio sacerdotal y la razón principal es que no respetaba el celibato.

Pablo Castillo

Ama a Dios pero no pudo dejar el sexo: sacerdote apodado “Don Rava” abandona la iglesia y confiesa motivos carnales

El sacerdote italiano Alberto Ravagnani, conocido en redes sociales como “Don Rava”, anunció que dejará el ministerio sacerdotal tras reconocer que no estaba cumpliendo con el voto de celibato. La decisión implica su salida inmediata de las funciones pastorales que ejercía en la diócesis.

La Arquidiócesis de Milán confirmó oficialmente la situación el pasado 31 de enero mediante un comunicado firmado por el vicario general Franco Agnesi. En la nota se indicó que Ravagnani dejó de desempeñarse como vicario parroquial y como colaborador en la pastoral juvenil diocesana.

Revisa también

ADN

El propio sacerdote comunicó la decisión a sus seguidores en un video difundido en redes sociales. “Soy un cura, pero he decidido dejar el ministerio. No respetaba el celibato”, afirmó. En el mismo registro agregó: “No llevaré más el cuello clerical, no celebraré más la misa, pero mi corazón seguirá siendo el mismo, finalmente más libre y más verdadero”.

Ravagnani explicó después que su determinación no responde únicamente al incumplimiento de esa norma. También mencionó el peso de las expectativas asociadas al rol sacerdotal, cuestionamientos personales respecto de algunos aspectos de la doctrina católica y la percepción de que el seminario puede aislar a los futuros sacerdotes de la vida cotidiana. Según dijo, ahora busca vivir el Evangelio fuera de las estructuras tradicionales de la Iglesia.

Nacido en Brugherio, cerca de Milán, en 1993, Ravagnani ingresó al seminario a los 17 años y fue ordenado sacerdote en 2018. Durante la pandemia alcanzó gran visibilidad en internet al publicar contenido religioso dirigido a jóvenes, acumulando cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad