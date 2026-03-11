“Me siento abrazada por las mías”: actriz de cine para adultos se transforma en senadora

El pasado domingo 8 de marzo se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas en Colombia, en donde una de las grandes ganadoras de la jornada fue Deicy Omaña, popularmente conocida como Amaranta Hank, por su pasado en la industria del cine para adultos.

La exactriz de cine para adultos formó parte de la coalición Pacto Histórico, movimiento de centroizquierda, el cual resultó ser el más votado en las elecciones tras obtener el 22,72% de la votación total.

Mediante su cuenta de X, Hank manifestó: "Gracias infinitas me siento abrazada por las mías. La nuestra va a ser una participación disruptiva, necesaria y disciplinada".

Gracias infinitas @Dianafer969 me siento abrazada por las mías 🫂❤️ La nuestra va a ser una participación disruptiva, necesaria y disciplinada. https://t.co/wchTE94qnx — Amaranta (@AmarantaHankTw) March 9, 2026

Mediante su discurso, la senadora electa de Colombia expuso que “bajo la crítica al autoritarismo patriarcal, se exigía el derecho a la libertad sexual, el fin de los prejuicios y tabúes sobre la sexualidad femenina y la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos“.

“Y quedó claro que no había revolución verdadera sin liberar el deseo, sin romper la censura sobre el placer y sin desafiar la moral”, agregó.

Según cita el medio El Tiempo de Colombia, Amaranta Hank sostuvo que las mujeres vinculadas al ámbito sexual “aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias”.