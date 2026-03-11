;

Colombia. “Me siento abrazada por las mías”: actriz de cine para adultos se transforma en senadora

“La nuestra va a ser una participación disruptiva”, manifestó la senadora electa a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

“Me siento abrazada por las mías”: actriz de cine para adultos se transforma en senadora

El pasado domingo 8 de marzo se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas en Colombia, en donde una de las grandes ganadoras de la jornada fue Deicy Omaña, popularmente conocida como Amaranta Hank, por su pasado en la industria del cine para adultos.

La exactriz de cine para adultos formó parte de la coalición Pacto Histórico, movimiento de centroizquierda, el cual resultó ser el más votado en las elecciones tras obtener el 22,72% de la votación total.

Revisa también:

ADN

Mediante su cuenta de X, Hank manifestó: "Gracias infinitas me siento abrazada por las mías. La nuestra va a ser una participación disruptiva, necesaria y disciplinada".

Mediante su discurso, la senadora electa de Colombia expuso que “bajo la crítica al autoritarismo patriarcal, se exigía el derecho a la libertad sexual, el fin de los prejuicios y tabúes sobre la sexualidad femenina y la libertad de decidir sobre nuestros propios cuerpos“.

“Y quedó claro que no había revolución verdadera sin liberar el deseo, sin romper la censura sobre el placer y sin desafiar la moral”, agregó.

Según cita el medio El Tiempo de Colombia, Amaranta Hank sostuvo que las mujeres vinculadas al ámbito sexual “aportan al PIB del país, sostienen economías populares, generan empleo y, sobre todo, mantienen a sus familias”.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad