Corte Suprema reactiva causa contra fiscal Luis Arroyo por presunta obstrucción en el caso Huracán

La Corte Suprema de Chile dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo que había cerrado la investigación por presunta obstrucción a la indagatoria contra el fiscal Luis Gerardo Arroyo Palma, en el marco del denominado Caso Huracán. Con esta decisión, el máximo tribunal ordenó reabrir el proceso que había sido archivado previamente por tribunales inferiores.

La resolución fue adoptada por la Segunda Sala del tribunal, que en un fallo dividido concluyó que existió una “falta o abuso” en la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia que había ratificado el cierre definitivo de la causa decretado por el Juzgado de Garantía de Temuco a fines de 2023.

Según el fallo, para dictar un sobreseimiento definitivo debe acreditarse con claridad que no se configuran los elementos del delito investigado. Sin embargo, los ministros estimaron que en este caso no se cumplía ese estándar, por lo que correspondía dejar sin efecto la decisión y corregir lo resuelto por los tribunales inferiores.

La investigación contra el persecutor surgió tras querellas presentadas en 2018 por exoficiales de Carabineros de Chile que estaban siendo investigados por su presunta participación en la manipulación de pruebas en el denominado operativo policial.

Entre quienes recurrieron a la justicia se encuentran el exgeneral Gonzalo Blu, el capitán en retiro Patricio Marín y el exmayor Leonardo Osses.

Las denuncias que dieron inicio al caso

El caso Huracán se originó tras denuncias de que funcionarios policiales habrían falsificado evidencia para vincular a comuneros mapuche con ataques incendiarios y otros hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur.

Durante el proceso, el fiscal Arroyo ha negado cualquier participación en la eventual instalación de pruebas falsas o en acciones destinadas a entorpecer la investigación.

Con la decisión del máximo tribunal, el sobreseimiento queda sin efecto y la causa deberá continuar su tramitación para determinar si existen o no responsabilidades penales en los hechos denunciados.