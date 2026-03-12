¿Promesa fallida de la IA en Amazon? Empleados dicen que ahora trabajan más arreglando errores de la máquina

El despliegue de herramientas de inteligencia artificial dentro de Amazon está generando críticas entre parte de sus trabajadores. Empleados de la compañía aseguran que la integración acelerada de estos sistemas no siempre mejora la productividad y, en algunos casos, incluso añade más tareas al trabajo diario.

Varios testimonios recogidos por The Guardian señalan que el uso de estas herramientas está provocando errores en el código, presiones internas para utilizarlas y preocupación por posibles reemplazos laborales.

Según el reportaje del medio británico, algunos ingenieros afirman que la herramienta interna de programación asistida por IA, conocida como Kiro, genera con frecuencia código defectuoso que luego debe ser revisado y corregido manualmente. Dina, desarrolladora de software en Nueva York, explicó al periódico que gran parte de su jornada terminó dedicándose a corregir lo que producía el sistema.

“Siento que intento resolver con IA un problema que causó la propia IA”, dijo en declaraciones al medio. Días después de participar en el reportaje, la trabajadora fue despedida.

La situación ocurre en medio de una importante reducción de personal en la compañía. En los últimos meses, Amazon ha recortado cerca de 30.000 puestos corporativos, alrededor de un 10% de su plantilla en ese segmento. Aunque la empresa ha sostenido que estas decisiones no están directamente relacionadas con la inteligencia artificial, su director ejecutivo, Andy Jassy, ha señalado en comunicaciones internas que los avances en automatización podrían permitir operar con equipos más pequeños.

Trabajar corrigiendo los errores de tu reemplazo

Otros empleados entrevistados por The Guardian describen un entorno laboral en el que el uso de la IA se impulsa activamente desde la dirección. De acuerdo con esos testimonios, los trabajadores reciben incentivos para integrar estas herramientas en casi todas las tareas, incluso cuando no siempre resultan útiles. Una ingeniera citada por el medio resumió el problema con una analogía: “No miras cada problema pensando cómo usar el martillo que tienes; primero decides si realmente necesitas un martillo”.

El sitio tecnológico Xataka, que también abordó el tema, sostiene que algunos trabajadores perciben este proceso como una especie de “suicidio laboral” donde gran parte del trabajo actual consiste en documentar procesos y corregir errores de los sistemas para entrenar a la propia IA que podría reemplazarlos en el futuro.

De acuerdo con el sitio citado, la presión por adoptar estas tecnologías también se refleja en los procesos de promoción interna. El medio afirma que existen documentos en los que se pregunta explícitamente a los candidatos cómo han utilizado la inteligencia artificial para mejorar su impacto dentro de la empresa.

Un despliegue “agresivo” de la IA

El despliegue acelerado de estas herramientas también ha generado problemas técnicos. Informes citados por el Financial Times vinculan al menos dos caídas de servicios con cambios de código realizados mediante herramientas de IA, aunque la compañía atribuyó uno de esos incidentes a errores humanos.

Mientras tanto, el ambiente interno se ha resentido. Más de mil trabajadores firmaron una petición cuestionando lo que describen como un despliegue “agresivo” de herramientas de inteligencia artificial.

Según los testimonios, la combinación de presión tecnológica, vigilancia del rendimiento y recortes de personal está generando inquietud entre parte de la plantilla sobre el futuro del trabajo dentro de la empresa.