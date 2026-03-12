Corte de luz en Santiago este viernes 13 de marzo: Enel confirma interrupciones en 9 comunas de la RM

Este viernes 13 de marzo, distintos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados debido a trabajos técnicos en la red eléctrica. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones en nueve comunas de Santiago, con bloques que podrían extenderse por hasta seis horas.

Según explicó la compañía, estas desconexiones responden a labores planificadas para reforzar el sistema en una etapa marcada por la alta demanda del año escolar y laboral.

En ese contexto, el reporte indica que los cortes se deben a “trabajos de mejora en la red” y que las cuadrillas realizarán intervenciones en terreno para fortalecer la infraestructura en distintos puntos de la capital.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este viernes 13 de marzo

De acuerdo con la información entregada, las comunas afectadas serán Til Til, Cerro Navia, Pudahuel, Providencia, Macul, San Joaquín, La Granja, La Florida y Maipú. En varios casos, una misma comuna tendrá más de un polígono intervenido, por lo que el horario puede variar según el sector. A continuación, el detalle:

Cerro Navia: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

La Florida: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

Maipú: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Macul: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

Til Til: desde las 10:30 horas hasta las 15:30 horas.

San Joaquín: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

La Granja: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.