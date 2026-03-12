;

Remate total por cierre: dónde queda la zapatería con calzado importado desde $5 mil (y hasta cuándo dura la oferta)

Después de nueve años en el mercado, la tienda dirá adiós. Conoce aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Remate total por cierre: dónde queda la zapatería con calzado importado desde $5 mil (y hasta cuándo dura la oferta)

Remate total por cierre: dónde queda la zapatería con calzado importado desde $5 mil (y hasta cuándo dura la oferta) / Carbonero Stock

Recientemente, una zapatería de Recoleta anunció su cierre definitivo.

A través de un video en TikTok, Inversiones Lucerito informó que está realizando un remate total durante sus últimos días.

De hecho, son varios los productos importados y 100% peruanos para mujeres, hombres y niños. Los precios parten de los $4.990.

Revisa también:

ADN

Hace pocas jornadas el recinto publicó una nueva actualización para agradecer la buena convocatoria de clientes. “Ha sido todo un éxito”, plantearon.

“Pensábamos estar un par de semanas rematando con hasta un 70% en cada par, pero viendo los resultados de venta diario, no vamos a tener más de siete días para poder acabar con todo esto”, especificaron.

El comercio está ubicado en Avenida Recoleta 215 (local 50).

