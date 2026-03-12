Agujeros negros y observación gratis: la semana estelar que prepara el Planetario Usach para el Día de la Astronomía 2026

El Planetario de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) prepara una semana estelar para celebrar el Día de la Astronomía 2026, con actividades especiales pensadas para todo público.

Uno de los focos centrales, y que despierta bastante interés entre la comunidad, es el de los agujeros negros, tema para el cual se impartirán charlas especializadas completamente gratis.

Además, desde la organización abrirán el centro de divulgación científica para ofrecer observaciones gratuitas a las personas que participen de las celebraciones.

De acuerdo al calendario establecido, el lunes 16 de marzo, a las 11:00 horas, José Utreras, astrónomo, ilustrador, comunicador científico y encargado de contenidos en el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), abrirá las celebraciones con la charla gratuita ‘Agujeros Negros’.

Esta actividad marca el inicio de una tradición que Planetario Usach mantiene desde 2014 junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS), el Departamento de Física de la Universidad de Santiago de Chile, el Núcleo Milenio de Exoplanetas Jóvenes y sus Lunas (YEMS) y el Centro CIRAS Usach.

Las entradas ya están disponibles AQUÍ.

El viernes 20 de marzo, día del equinoccio de otoño en el Hemisferio Sur, a las 19:30 horas llega ‘Momentos estelares de la astronomía: un viaje en el espacio-tiempo’, dictada por Philipp Weber, Dr. en Astrofísica, FONDECYT Postdoc Usach e investigador del Núcleo Milenio YEMS.

A las 21:30 horas seguirá una Jornada de Observación Astronómica con telescopios en la explanada del Planetario.

Reserva tus entradas gratuitas desde el viernes 13 de marzo en planetariochile.cl.

Cine y constelaciones para toda la familia

Los festejos del Día de la Astronomía también consideran proyecciones gratuitas de material cinematográfico manteniendo la temática de aprendizaje y pensadas para toda la familia.

El sábado 21 de marzo a las 11:00 horas se exhibirá la cinta Bot y Lu: Misión H20, y a las 12:00 hrs. se transmitirá Dinosaurios: una aventura de otra era, ambas con show de constelaciones y charla del cielo nocturno proyectada por el Carl Zeiss VI.

Las entradas estarán disponibles para su reserva el jueves 19 de marzo en el sitio oficial.