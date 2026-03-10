;

Nueva hipótesis sugiere que el cerebro puede interactuar con frecuencias electromagnéticas de la Tierra

El estudio propone que la mente podría estar influida no solo por el cuerpo, sino también por señales del entorno natural.

Javiera Rivera

Una nueva línea de investigación científica plantea que el cerebro humano podría responder a las frecuencias electromagnéticas naturales del planeta.

El estudio es desarrollado por un equipo de investigadores europeos liderado por el anestesiólogo Marco Cavaglià, de la Universidad Politécnica de Turín.

Su objetivo es analizar si los ritmos electromagnéticos de la Tierra influyen en procesos como la estabilidad mental, la percepción o la sincronización entre cerebros.

La hipótesis se centra en las llamadas resonancias de Schumann, pulsos electromagnéticos que se generan entre la superficie terrestre y la ionosfera debido a la actividad eléctrica global, especialmente los rayos.

Su frecuencia principal es de aproximadamente 7,83 hertz, un rango similar al de ciertas ondas cerebrales humanas.

Según algunos investigadores, esta coincidencia podría indicar que el cerebro no funciona completamente aislado, sino que interactúa con señales del entorno.

El estudio también analiza el posible papel del llamado “agua vicinal”, una capa de moléculas de agua que rodea las células y que podría responder a señales electromagnéticas muy débiles.

Aunque la hipótesis resulta prometedora, los científicos advierten que esta área de investigación aún está en una etapa temprana y que se necesitarán estudios más precisos para confirmar si existe una interacción real.

