¡Chile arrasa en la robótica mundial! Karun, el robot con inspiración mapuche, llega a la final en Japón: míralo en combate

Karun, el robot humanoide bípedo desarrollado por el Team Perceptrón, llegó a la final del Robo-One, el campeonato mundial de robótica celebrado en Yokohama, Japón, donde se enfrentan los proyectos más avanzados en ingeniería, programación y estrategia de combate robótico.

Este logro coloca a Chile en un espacio que hasta ahora había sido dominado por gigantes tecnológicos internacionales, marcando uno de los hitos más relevantes de la robótica nacional. Karun no solo caminó y se equilibró en la arena de combate; demostró capacidad de reacción estratégica frente a rivales de primer nivel.

La competencia Robo-One reúne equipos de todo el mundo para evaluar habilidades técnicas de robots humanoides: desde la precisión mecánica hasta la estabilidad dinámica y la programación avanzada de movimientos.

Detrás de Karun hay un grupo de jóvenes ingenieros y programadores de Calle Larga que combinan creatividad, control de sistemas y diseño mecánico para crear robots que parecen sacados de la ciencia ficción. Cada movimiento del humanoide evidencia el trabajo minucioso de meses de pruebas, ajustes y mejoras tecnológicas.

El impacto de este logro no se limita al plano técnico. La presencia de Karun (“ser naturaleza” en mapudungun), en Japón visibiliza a Chile como un país capaz de generar talento tecnológico competitivo y creativo.

Una alianza estratégica que potencia el talento chileno

El éxito del Team Perceptrón en Japón se realizó en colaboración con WISE Innovation Studios, que apoyó al equipo con financiamiento, visibilidad internacional y acompañamiento en su proyección global. La alianza surgió tras la destacada participación de Karun en la exhibición LIMITLESS – Another AI Exhibition, donde se impuso en batalla.

“Karun no solo es un robot, es un símbolo del talento emergente en Chile”, explica Igal Weitzman, CEO de WISE. “Vemos un grupo de creadores que combina ingeniería, pensamiento experimental y creatividad, valores que queremos potenciar y proyectar internacionalmente”.

Proyecciones internacionales y colaboraciones

Como parte de la estrategia, el Team Perceptrón también colaborará con un equipo suizo vinculado a WISE, explorando interfaces experimentales y experiencias robóticas aplicadas a proyectos creativos e industriales.

Este intercambio permitirá ampliar los conocimientos del equipo chileno y conectarlo con redes internacionales de innovación.

“El objetivo es doble: demostrar que Chile puede generar tecnología competitiva y, al mismo tiempo, integrarnos a la comunidad global de innovación”, concluye Weitzman.