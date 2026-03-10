;

VIDEO. ¡Chile arrasa en la robótica mundial! Karun, el robot con inspiración mapuche, llega a la final en Japón: míralo en combate

La competencia Robo-One reúne equipos de todo el mundo para evaluar habilidades técnicas de robots humanoides

Pablo Castillo

¡Chile arrasa en la robótica mundial! Karun, el robot con inspiración mapuche, llega a la final en Japón: míralo en combate

Karun, el robot humanoide bípedo desarrollado por el Team Perceptrón, llegó a la final del Robo-One, el campeonato mundial de robótica celebrado en Yokohama, Japón, donde se enfrentan los proyectos más avanzados en ingeniería, programación y estrategia de combate robótico.

Este logro coloca a Chile en un espacio que hasta ahora había sido dominado por gigantes tecnológicos internacionales, marcando uno de los hitos más relevantes de la robótica nacional. Karun no solo caminó y se equilibró en la arena de combate; demostró capacidad de reacción estratégica frente a rivales de primer nivel.

Revisa también

ADN

La competencia Robo-One reúne equipos de todo el mundo para evaluar habilidades técnicas de robots humanoides: desde la precisión mecánica hasta la estabilidad dinámica y la programación avanzada de movimientos.

Detrás de Karun hay un grupo de jóvenes ingenieros y programadores de Calle Larga que combinan creatividad, control de sistemas y diseño mecánico para crear robots que parecen sacados de la ciencia ficción. Cada movimiento del humanoide evidencia el trabajo minucioso de meses de pruebas, ajustes y mejoras tecnológicas.

El impacto de este logro no se limita al plano técnico. La presencia de Karun (“ser naturaleza” en mapudungun), en Japón visibiliza a Chile como un país capaz de generar talento tecnológico competitivo y creativo.

Una alianza estratégica que potencia el talento chileno

El éxito del Team Perceptrón en Japón se realizó en colaboración con WISE Innovation Studios, que apoyó al equipo con financiamiento, visibilidad internacional y acompañamiento en su proyección global. La alianza surgió tras la destacada participación de Karun en la exhibición LIMITLESS – Another AI Exhibition, donde se impuso en batalla.

“Karun no solo es un robot, es un símbolo del talento emergente en Chile”, explica Igal Weitzman, CEO de WISE. “Vemos un grupo de creadores que combina ingeniería, pensamiento experimental y creatividad, valores que queremos potenciar y proyectar internacionalmente”.

Proyecciones internacionales y colaboraciones

Como parte de la estrategia, el Team Perceptrón también colaborará con un equipo suizo vinculado a WISE, explorando interfaces experimentales y experiencias robóticas aplicadas a proyectos creativos e industriales.

Este intercambio permitirá ampliar los conocimientos del equipo chileno y conectarlo con redes internacionales de innovación.

“El objetivo es doble: demostrar que Chile puede generar tecnología competitiva y, al mismo tiempo, integrarnos a la comunidad global de innovación”, concluye Weitzman.

Mira a Karun en combate aquí:

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad