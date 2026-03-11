“Un país más pobre, pero más feliz”: la frase del diputado republicano que descolocó a Daniel Matamala / Oscar Guerra

Un comentario del diputado del Partido Republicano, Álvaro Carter, generó sorpresa durante una entrevista con un equipo de Chilevisión en las afueras de La Moneda, mientras se esperaba la llegada del Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario se refería a las expectativas del nuevo Gobierno en materia de seguridad y economía, señalando que el objetivo es que el país pueda retomar un rumbo de crecimiento en el próximo tiempo.

“El Presidente y el ministro de Hacienda han hablado de que van a haber recortes, que vamos a trabajar para entregar mayor seguridad y que el próximo año empiece el país a florecer”, afirmó.

Sin embargo, fue una frase posterior la que llamó la atención. “Ese país que queremos de vuelta, de hace 10 años atrás, quizás un país más pobre, pero un país más feliz. Eso es lo que queremos”, expresó Carter.

La reacción en el estudio

Las palabras del diputado no pasaron desapercibidas en el estudio del canal. El periodista Daniel Matamala reaccionó inmediatamente al escuchar la declaración.

“¿Un país más pobre? ¿Escucharon lo mismo, no? ¿Qué habrá querido decir?”, comentó al aire, mostrando su desconcierto.

Posteriormente, el sociólogo Cristóbal Bellolio, que participaba en el panel, sugirió que probablemente el parlamentario se enredó con las palabras al momento de explicar su idea.

El momento rápidamente generó comentarios y reacciones, debido a la particular frase utilizada por el legislador al referirse a la situación del país.