;

VIDEO. “Un país más pobre, pero más feliz”: la frase del diputado republicano que descolocó a Daniel Matamala

El parlamentario hablaba sobre las expectativas del nuevo Gobierno cuando lanzó una frase que generó sorpresa.

Javiera Rivera

“Un país más pobre, pero más feliz”: la frase del diputado republicano que descolocó a Daniel Matamala

“Un país más pobre, pero más feliz”: la frase del diputado republicano que descolocó a Daniel Matamala / Oscar Guerra

Un comentario del diputado del Partido Republicano, Álvaro Carter, generó sorpresa durante una entrevista con un equipo de Chilevisión en las afueras de La Moneda, mientras se esperaba la llegada del Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario se refería a las expectativas del nuevo Gobierno en materia de seguridad y economía, señalando que el objetivo es que el país pueda retomar un rumbo de crecimiento en el próximo tiempo.

“El Presidente y el ministro de Hacienda han hablado de que van a haber recortes, que vamos a trabajar para entregar mayor seguridad y que el próximo año empiece el país a florecer”, afirmó.

Sin embargo, fue una frase posterior la que llamó la atención. “Ese país que queremos de vuelta, de hace 10 años atrás, quizás un país más pobre, pero un país más feliz. Eso es lo que queremos”, expresó Carter.

Revisa también

ADN

La reacción en el estudio

Las palabras del diputado no pasaron desapercibidas en el estudio del canal. El periodista Daniel Matamala reaccionó inmediatamente al escuchar la declaración.

“¿Un país más pobre? ¿Escucharon lo mismo, no? ¿Qué habrá querido decir?”, comentó al aire, mostrando su desconcierto.

Posteriormente, el sociólogo Cristóbal Bellolio, que participaba en el panel, sugirió que probablemente el parlamentario se enredó con las palabras al momento de explicar su idea.

El momento rápidamente generó comentarios y reacciones, debido a la particular frase utilizada por el legislador al referirse a la situación del país.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad