¿Quién es Daniel Mas? El líder gremial que asumirá el control de Economía y Minería tras su paso por la CChC y la SOFOFA

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando 2026 y José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República de Chile.

Este acto republicano, que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, viene acompañado con la llegada de los nuevos ministros de Estado que también asumen sus labores de forma oficial.

Entre los nombres más relevantes está el de Daniel Mas, quien asume como biministro en Economía y Minería, dos carteras fundamentales para el crecimiento a futuro.

Su perfil responde a una de las promesas centrales de la nueva administración: la desburocratización y el impulso a los grandes proyectos de inversión.

Si bien es arquitecto de profesión, su nombre ha estado ligado históricamente al desarrollo inmobiliario y, sobre todo, al gremialismo empresarial, teniendo una visión más específica.

Antes de saltar a la primera línea política, Mas consolidó su influencia en la zona norte, específicamente en la Región de Coquimbo, donde lideró proyectos a través de la empresa Ecomac.

Sin embargo, su verdadera plataforma de exposición fue la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Tras presidir la sede de La Serena, escaló hasta la mesa directiva nacional, llegando a ser vicepresidente del gremio.

Desde esa posición, Mas se convirtió en una voz recurrente en el debate público, criticando duramente la “permisología” y la lentitud del Estado en la aprobación de proyectos, un discurso que hoy resuena en total sintonía con el programa de Kast.

Trayectoria y vínculo con el sector público

A diferencia de otros ministros con un pasado militante, el perfil de Daniel es el de un técnico-gremialista. Sus hitos en la esfera pública se resumen en su capacidad de articulación:

Fue uno de los principales rostros de la CChC durante la crisis de la construcción post-pandemia, negociando con el Estado medidas de mitigación para el sector.

Su influencia se extendió a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), donde integró el consejo general, aportando una visión regionalista al debate centralizado de Santiago.

Aunque su base es la construcción, su nombramiento en Minería responde a su conocimiento del ecosistema productivo del norte de Chile, donde la relación entre proveedores, mineras y comunidades es crítica.

El desafío del Biministerio

Daniel Mas asume una de las carteras más pesadas del Gobierno de JAK. Como biministro, tendrá la tarea de fusionar agendas que muchas veces colisionan: la regulación económica y la explotación de recursos naturales.

Bajo la nueva administración, se espera que el ministro sea el brazo ejecutor de la simplificación regulatoria. Quienes han trabajado con él lo describen como un hombre de trato directo, pragmático y con una visión estrictamente pro-mercado, características que le permitieron ganarse la confianza del círculo de hierro del actual Presidente.