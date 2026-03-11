¿Quién es Natalia Ducó? La destacada deportista condenada por doping que asume como nueva ministra del Deporte

Este miércoles 11 de marzo se realizó el cambio de mando 2026 y José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de la República de Chile.

Este acto republicano, que marca el inicio de un nuevo periodo presidencial, viene acompañado con la llegada de los nuevos ministros de Estado que también asumen sus labores de forma oficial.

Una de ellas es Natalia Ducó (37), quien se desempeñará como ministra del Deporte, poniéndose al frente de los futuros eventos deportivos pero también teniendo que lidiar con escenarios más complejos como la violencia y seguridad en torno al fútbol. Todo esto con un presupuesto y consideración austera.

Su nombramiento marca un hito al ser la primera mujer con pasado olímpico en liderar la cartera, aunque su llegada no ha estado exenta de cuestionamientos por su historial extradeportivo.

La carrera de la lanzadora de bala comenzó con un despegue histórico en 2008, cuando se convirtió en la primera chilena en alzarse con un título orbital al coronarse campeona en el Mundial Juvenil de Bydgoszcz.

Posteriormente, la oriunda de San Felipe representó a Chile en cuatro Juegos Olímpicos (2008, 2012, 2016 y 2024), logrando meterse en dos finales olímpicas y alcanzando el actual récord nacional de 18.97 metros en lanzamiento.

La polémica del dopaje

El capítulo más controvertido en la carrera de Natalia, y que ha influido en la reacción de la ciudadanía ante su nombramiento como ministra, es la sanción por dopaje que enfrentó en 2018.

Tras dar positivo por la sustancia GHRP-6 (una hormona de crecimiento), la atleta fue suspendida por tres años, lo que le impidió participar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A pesar de que Ducó reconoció el hecho y cumplió su castigo, el debate sobre la ética deportiva y el “juego limpio” ha resurgido tras su designación como autoridad máxima del deporte nacional.

Aunque su perfil es técnico, ha pavimentado su camino a la política pública mediante roles estratégicos y su formación académica como psicóloga: