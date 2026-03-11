Quién es el diseñador chileno detrás de los trajes del Presidente José Antonio Kast

El Presidente de la República, José Antonio Kast, suele aparecer en actividades públicas con una imagen muy definida: terno de dos piezas y corbata.

Detrás de ese estilo sobrio está el trabajo del diseñador nacional Sergio Arias, quien cuenta con más de 25 años de trayectoria en la industria del vestuario y la asesoría de imagen.

Arias es conocido por su trabajo en confección de trajes a medida y por haber asesorado a diversas figuras masculinas de la televisión chilena.

Entre ellas destacan animadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar como Sergio Lagos, Felipe Camiroaga y Rafael Araneda.

El diseñador también se desempeña como asesor de imagen, área en la que ha construido gran parte de su carrera. Su sello está en la confección personalizada de prendas, cuidando detalles de corte, ajuste y producción.

En conversación con Pedro Carcuro en Radio Agricultura, Arias explicó cómo ha sido trabajar con el mandatario. Según comentó, el estilo del Presidente es bastante definido.

“Él es muy tradicional, es muy clásico, entonces tampoco se puede jugar tanto. Pero creo que hemos logrado que nuestro presidente tenga la altura y la imagen de un estadista”, afirmó.

El diseñador agregó que integrarse a este ámbito ha sido una experiencia nueva en su carrera. “Para mí ha sido un desafío muy lindo y estoy muy contento”, comentó, destacando que nunca antes había trabajado directamente en el escenario político.