Partidos de Colo Colo y la UC en el torneo local se ven “afectados” por el Lollapalooza

Ambos encuentros, a disputarse por la séptima fecha del campeonato, sufrieron modificaciones por el festival musical.

Damián Riquelme

Este fin de semana se celebrará una edición más del Lollapalooza en nuestro país, evento que tendrá lugar en el Parque O’Higgins y que ha generado un importante dolor de cabeza para la programación del fútbol chileno.

La coincidencia del festival musical con la séptima fecha del torneo nacional obligó a las autoridades a tomar medidas drásticas.

Según la información recabada por En Cancha, el partido entre Colo Colo y Huachipato se jugará el lunes 16 de marzo y no el fin de semana debido a la realización del Lollapalooza.

Todo esto radica en la falta de personal policial suficiente para resguardar el Estadio Monumental durante el fin de semana.

Por otro lado, el duelo entre Universidad Católica y Everton, fijado para este domingo 15 en el Estadio Claro Arena, también sufrió modificaciones en sus condiciones “por culpa” del evento musical.

El periodista Diego Peralta informó que, pese a las gestiones de ambos clubes para permitir el ingreso de hinchas ruleteros al Claro Arena, las autoridades rechazaron la solicitud debido al escaso contingente disponible para este fin de semana.

