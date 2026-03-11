El Claro Arena compitió por otro importante premio internacional y este fue el resultado: orgullo en la UC

El Claro Arena, el remodelado estadio de Universidad Católica, logró otro importante reconocimiento a nivel internacional tras ubicarse en la tercera posición del premio Stadium Of The Year 2025 (Estadio del Año), galardón que entrega el portal especializado StadiumDB.com a través de una votación popular.

El recinto de San Carlos de Apoquindo solo terminó por detrás del Grand Stade de Tanger (segundo lugar) y el Stade Prince Moulay Abdellah (primer lugar), ambos estadios marroquíes que serán sedes de la Copa del Mundo 2030.

El resultado asoma como un tremendo mérito para el remozado reducto del cuadro cruzado, ya que compitió en un selecto listado global que incluyó a un total de 28 proyectos arquitectónicos inaugurados o remodelados recientemente.

Cabe recordar que el Claro Arena venía de ganar el premio “Edificio del Año 2026” en la categoría “Arquitectura Deportiva”, del concurso que realizó la prestigiosa revista internacional ArchDaily.

Dicho reconocimiento también se decidió a través de una votación pública, donde el reducto de Las Condes destacó entre más de 3.000 proyectos globales, superando a otras obras de alto nivel como el centro Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes Unidos y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá.