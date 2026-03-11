“Necesito parar unos minutos”: el emotivo mensaje de Maly Jorquiera tras sensible pérdida familiar

La actriz y comediante Maly Jorquiera compartió un emotivo mensaje en redes sociales para comunicar la muerte de su madrastra, Regina Santivañez Cárcamo, quien falleció tras enfrentar un complejo estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó una fotografía familiar en la que aparecen su padre, su hijo Lucas y quien consideraba como una segunda madre. Junto a la imagen, explicó el difícil momento que atraviesa su familia.

“Necesito parar unos minutos”, escribió al inicio del mensaje, donde luego detalló que Regina Santivañez falleció el pasado 8 de marzo al mediodía, luego de “una larga y dura agonía”.

El emotivo mensaje de despedida

En la publicación, la comediante dedicó sentidas palabras para despedir a su madrastra, destacando el cariño y la admiración que sentía por ella.

“Hoy descansas en paz, mi amada madrastra. Te extrañaremos tanto, pero sabemos que tus padres te reciben en el cielo con un abrazo eterno y la paz que tanto necesitabas”, expresó.

Jorquiera también recordó el vínculo que construyeron a lo largo de los años y agradeció el apoyo que recibió de su parte. “Siempre te amaré. Fue un honor conocerte y ser familia contigo”, señaló.

La actriz cerró su mensaje con palabras de gratitud y despedida: “Buen viaje, amada madrastra. Gracias por tanto amor, cuidados y conversaciones que me llenaban el alma. Te llevaré siempre en mi corazón”.