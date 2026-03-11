Muere Tita Colodro, figura clave de la televisión chilena: qué le pasó y reacciones a su fallecimiento

Este miércoles 11 de marzo, se confirmó el fallecimiento de una figura emblemática de la televisión chilena: Tita Colodro.

La reconocida productora fue parte de la realización del Festival de Viña del Mar, de programas como Estación Buena Onda, El Chapuzón, La tele o yo, El baile en TVN, entre otros.

Según información de la familia, Tita Colodro falleció durante la madrugada de este miércoles. La causa del deceso fue un infarto cerebral en una arteria.

Diversos usuarios de redes sociales reaccionaron a la partida de la productora.

“Se va una de las grandes amigas de mi mamá... la Tita. Fuerza acá para los que te extrañarán y buen viaje para ti”; “Me entero que ha fallecido Tita Colodro una mujer que hizo historia en la televisión chilena", fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.

El funeral de Tita Colodro se llevará a cabo en el Cementerio Israelita de Recoleta, este miércoles a las 14:00 horas.