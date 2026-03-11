VIDEO. Macarena Pizarro le lanza indirecta a Julio César Rodríguez en directo durante cambio de mando y el momento ya es viral
La periodista de Chilevisión aprovechó de referirse a la despedida del rostro de televisión durante la salida del ex ministro Juan Carlos Muñoz.
Este miércoles y como cada cuatro años, se celebró un nuevo cambio de mando en Chile.
Durante la transmisión especial que estaba realizando Chilevisión, Macarena Pizarro le dedicó un mensaje a Julio César Rodríguez que se volvió viral en redes.
En el momento en que el ex ministro Juan Carlos Muñoz se despedía de La Moneda de manera eufórica, la periodista le lanzó el comentario a JC.
“Oye, espérate déjame hacer una pregunta. JC ¿se siente identificado con las despedidas? No se vaya a emocionar hoy con tantas despedidas“, comentó Macarena Pizarro.
“Me voy a ir así como Muñoz, arengando”, le respondió entre risas Julio César Rodríguez.
