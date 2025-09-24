Reconocida actriz de cine para adultos enfrenta grave enfermedad: “No lo tomo como un castigo”

Esperanza Gómez atraviesa un difícil momento de salud. La actriz, de 45 años, confirmó que fue diagnosticada con un degeneramiento progresivo en la columna vertebral, lo que podría obligarla a usar una silla de ruedas.

En conversación con Caracol TV, Gómez explicó que el estrés generado por una reciente batalla legal con Meta ha agravado episodios de depresión que ya padecía desde hace años.

“Tengo peaks de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia por varios años”, señaló.

La artista agregó que, pese a la gravedad de su estado, mantiene una actitud positiva: “No lo estoy tomando como un castigo; más bien, por cada cosa negativa que me pasa, empiezo a agradecer”.

Además, la actriz relató que ha experimentado episodios de parálisis desde los hombros hacia abajo, lo que la ha obligado a suspender compromisos laborales en varias ocasiones.

En esa línea, Gómez enfatizó que, pese a estos desafíos, busca hacer todo lo posible para conservar su movilidad y continuar con sus actividades.

Este anuncio ha generado preocupación entre sus seguidores y en la comunidad artística, quienes le han enviado mensajes de apoyo ante la delicada situación que enfrenta.