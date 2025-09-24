;

Reconocida actriz de cine para adultos enfrenta grave enfermedad: “No lo tomo como un castigo”

Los fuertes dolores y las recaídas emocionales han puesto en pausa la carrera de la artista.

Javiera Rivera

Reconocida actriz de cine para adultos enfrenta grave enfermedad: “No lo tomo como un castigo”

Esperanza Gómez atraviesa un difícil momento de salud. La actriz, de 45 años, confirmó que fue diagnosticada con un degeneramiento progresivo en la columna vertebral, lo que podría obligarla a usar una silla de ruedas.

En conversación con Caracol TV, Gómez explicó que el estrés generado por una reciente batalla legal con Meta ha agravado episodios de depresión que ya padecía desde hace años.

“Tengo peaks de depresión donde caigo y me cuesta unos días levantarme, pero he estado en terapia por varios años”, señaló.

La artista agregó que, pese a la gravedad de su estado, mantiene una actitud positiva: “No lo estoy tomando como un castigo; más bien, por cada cosa negativa que me pasa, empiezo a agradecer”.

Revisa también

ADN

Además, la actriz relató que ha experimentado episodios de parálisis desde los hombros hacia abajo, lo que la ha obligado a suspender compromisos laborales en varias ocasiones.

En esa línea, Gómez enfatizó que, pese a estos desafíos, busca hacer todo lo posible para conservar su movilidad y continuar con sus actividades.

Este anuncio ha generado preocupación entre sus seguidores y en la comunidad artística, quienes le han enviado mensajes de apoyo ante la delicada situación que enfrenta.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad