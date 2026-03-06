Un impactante video difundido en redes sociales muestra el instante en que Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, pierde el control al descender por un tobogán extremo en el complejo turístico Entre Flores, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.

En las imágenes se observa cómo la joven toma velocidad en la atracción y, al llegar a una de las curvas finales, termina saliendo de la estructura, sufriendo un violento impacto que le provocó graves lesiones.

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves en esta atracción, que había sido inaugurada recientemente en febrero como parte de las actividades de aventura del recinto ubicado en la vereda Iscalá Sur.

Testigos relataron que, tras el fuerte golpe, la mujer quedó herida pero consciente, por lo que las personas que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente a prestarle ayuda y organizaron su traslado hacia un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, mientras era trasladada en un vehículo, su estado se agravó y finalmente falleció antes de llegar al hospital.

Tras el hecho, autoridades iniciaron diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si la atracción cumplía con las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.

El establecimiento turístico emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de la joven, expresó sus condolencias a la familia y aseguró que activó los protocolos de emergencia y está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.