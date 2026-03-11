;

VIDEOS. Fue apedreado: subsecretario de RR.EE. de Kast sufre ataque a su vehículo tras cambio de mando

El hecho habría ocurrido cerca del puente La Purísima mientras la autoridad se dirigía hacia La Moneda.

Un nuevo episodio de violencia se registró durante la jornada del cambio de mando presidencial, luego de que el recién asumido subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, denunciara daños en el vehículo en que se trasladaba hacia el centro de Santiago.

Según se conoció, el automóvil recibió un piedrazo que impactó uno de sus vidrios cuando la autoridad se encontró con una manifestación en la vía pública.

Imágenes difundidas posteriormente mostraron el estado del vehículo tras el ataque, con uno de los vidrios dañados producto del impacto. El incidente habría ocurrido mientras el subsecretario transitaba por una de las rutas utilizadas por autoridades para dirigirse hacia el sector de La Moneda en medio de las actividades oficiales del cambio de mando.

El hecho podría estar relacionado con las denuncias realizadas previamente por Cristóbal Piñera, hijo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien afirmó en redes sociales que encapuchados estaban lanzando piedras contra vehículos en el sector de Purísima, asegurando que vio al menos tres parabrisas destrozados durante esos incidentes.

